Snaitech amplia la propria offerta con i giochi innovativi di Peter & Sons disponibili su Snai.it

Adnkronos

–

Milano, 3 febbraio 2025 – Snaitech, operatore di riferimento nel mercato dei giochi e delle scommesse , arricchisce la propria proposta di casinò games introducendo una selezione di giochi creati dallo studio Peter & Sons, per offrire nuove e coinvolgenti opportunità di intrattenimento ai clienti di Snai.it.

Tra i giochi da oggi disponibili ci sono successi come Barbarossa, Xibalba, Wild 1 e Voodoo Hex, accanto a nuove uscite come Barbarossa Revenge, Muddy Waters e Greedy Alice. L’offerta d’intrattenimento targata Snaitech si distingue sempre più per il design innovativo, la narrazione avvincente e un gameplay che garantisce all’utente un’esperienza coinvolgente e unica.

Questi titoli, disponibili su Snai.it, grazie alla piattaforma del partner tecnologico Octavian Gaming, rafforzano l’impegno dell’azienda nell’offrire un catalogo sempre più vario e di alta qualità.

Con un impegno incrollabile “contro la noia”, Peter & Sons crea giochi che osano essere diversi. Con un forte focus sulla narrazione, sull’eccellenza audiovisiva e sulla giocabilità, lo studio – con sede a Barcellona – sta creando alcuni dei giochi da casinò più originali e straordinari sul mercato.

Lo studio ha vinto tre premi alla MiGEA dello scorso anno.

” L’integrazione dei contenuti di Peter & Sons rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di innovazione e ampliamento dell’offerta di gioco ,” ha dichiarato Alessandro GraziosiChief Digital Officer di Snaitech. ” Il nostro obiettivo è proporre esperienze di intrattenimento che uniscano creatività, eccellenza e sicurezza, per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento ed esigente .”

Yann Bautista, Commercial Director di Peter & Sons ha dichiarato : “Snaitech è un operatore di primo livello in un mercato di grande rilevanza. L’Italia rappresenta il più grande mercato europeo per il gioco terrestre, offrendo enormi opportunità di crescita per il gioco online man mano che l’adozione aumenta. Peter & Sons ambisce a essere parte integrante di questo percorso”

Con questa iniziativa, Snaitech prosegue il suo impegno nel settore del gaming, promuovendo un ambiente di gioco sicuro e responsabile. L’azienda continua a innovare per offrire esperienze di entertainment rinnovato, mantenendo al centro valori fondamentali come la tutela dei giocatori e la sostenibilità delle proprie attività.

Snaitech Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 20%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,2%). Nel 2023 Snaitech ha registrato ricavi per circa 946,6 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.000 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A settembre 2024, Playtech – che ha acquisito Snaitech a metà 2018 – ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di Snaitech a Flutter Entertainment. Il closing della transazione è previsto per il secondo trimestre 2025.