Snaitech Inaugura La 7° Sustainability Week E Celebra I Progetti Vincitori Di Share 4 GOOD 2025

Adnkronos

– Milano, 24 marzo 2025 – Snaitech inaugura oggi la settima edizione della Snaitech Sustainability Week, dedicata al confronto con tutti gli stakeholders e alla condivisione degli obiettivi e dei risultati raggiunti in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa. Un appuntamento chiave per l’azienda, in cui viene riaffermato l’impegno nella creazione di valore condiviso, integrando la sostenibilità nel business e generando un impatto positivo per le persone, l’ambiente e la comunità.

Accanto a momenti più istituzionali come la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, durante la Snaitech Sustainability Week i dipendenti saranno coinvolti in numerose iniziative di sensibilizzazione e momenti di engagement, confermando l’impegno dell’azienda e di Fondazione Snaitech nella costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo.

L’apertura della Snaitech Sustainability Week coincide, quest’anno, con un momento speciale: l’annuncio dei progetti vincitori di Share 4 Good 2025, l’iniziativa di Corporate Social Responsibility che coinvolge l’intera azienda in un vero e proprio campionato di solidarietà. Da cinque anni, questo innovativo format consente ai colleghi e alle colleghe di Snaitech di proporre e selezionare iniziative ad alto impatto sociale capaci di contribuire alla costruzione di un futuro più equo e inclusivo, che riceveranno nel corso dell’anno il sostegno di Fondazione Snaitech.

Negli anni, Share 4 Good ha raggiunto numeri significativi: oltre 1000 dipendenti coinvolti in ogni edizione, 35 candidature in vari ambiti del terzo settore – con un focus su sport, gender inclusion e tutela ambientale – e 16 progetti finanziati.

Quest’anno, l’iniziativa ha registrato un record di partecipazione, con 16 progetti candidati e 10 finalisti sottoposti alla votazione dei colleghi e delle colleghe dell’azienda. Come da tradizione, i progetti destinati a ricevere il supporto della Fondazione Snaitech sono stati i 4 che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Tutti e quattro i progetti vincitori condividono un forte fil rouge: Sport e Inclusione Sociale, due leve fondamentali per promuovere partecipazione, crescita e benessere condiviso.

Fondazione Ami Prato

Nata dalla collaborazione tra l’Azienda USL di Prato e altre realtà locali, la fondazione supporta mamme in gravidanza e bambini in età pediatrica. Con il Progetto Prama, ristrutturerà una palazzina per realizzare un centro inclusivo per ragazzi con disabilità, offrendo attività ludico-educative e momenti di svago con educatori specializzati.

ASD Sport Toscana Calcio Balilla

Nata nel 2006 a Lucca, l’associazione promuove il gioco del biliardino. In particolare, il progetto “Una scommessa da vincere: Il calcio balilla inclusivo” prevede una giornata di sport ad Altopascio, offrendo a ragazzi con disabilità mentali l’opportunità di socializzare e divertirsi attraverso tornei e momenti di gioco con le loro famiglie. L’iniziativa punta a favorire integrazione e condivisione, abbattendo le barriere sociali.

Comitato Disabilità Municipio X Roma

Fondato da persone con disabilità – insieme ai loro familiari – per difendere i loro diritti nel Municipio X di Roma, il comitato promuove inclusione e accessibilità. Il progetto “Skateboarding, break dance, basket 3×3, street art” favorisce il gioco di squadra, la creatività e lo sviluppo delle capacità motorie, migliorando attenzione e coordinazione nei ragazzi con autismo e ADHD.

Artivismo e Sport per i Diritti Umani (ASHR)

L’associazione promuove la cultura della pace e il rispetto dei diritti umani attraverso l’arte e lo sport, con progetti di inclusione sociale e tutela ambientale in Italia e all’estero. Il progetto “Per fare tutto ci vuole un fiore” mira a creare un’aula all’aperto presso la Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia Pietro Romualdo Pirotta, nella periferia est di Roma. Le attività includono letture di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e la giustizia climatica e laboratori pratici di piantumazione e orti didattici, per insegnare ai bambini l’importanza della cura degli spazi che occupano e, indirettamente, delle persone.

Ancora una volta, Share 4 Good si conferma un’iniziativa centrale nell’impegno di Snaitech per il cambiamento sociale, rafforzando il legame tra l’azienda e il territorio attraverso azioni concrete di solidarietà.