Sostenibilità, al via raccolta candidature per il Blue Green Economy Award 2025

Roma, 22 mar. Al via la seconda edizione del premio dell’Associazione For Human Community, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 198 aziende. Dal 2025 saranno oggetto di analisi anche i progetti di sostenibilità della Blue Economy, di tutte le attività economiche correlate ai mari e agli oceani. Ha preso ufficialmente il via ieri la raccolta delle candidature per il Blue Green Economy Award 2025, il premio promosso dall’Associazione For Human Community e da Comunicazione Italiana, dedicato ai progetti per la sostenibilità realizzati da grandi, medie e piccole imprese. All’analisi delle iniziative aziendali per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica (obiettivi Esg) si aggiunge a partire da quest’anno la sostenibilità della Blue economy, ovvero di tutte quelle attività economiche correlate ai mari e agli oceani: dal turismo balneare alle attività portuali, dalla pesca alla cantieristica navale, dell’acquacoltura al trasporto marittimo.