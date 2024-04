Sostenibilità, Baciocchi (Tor Vergata): “Ingegneria ambientale oltre il tema CO2”

Adnkronos

Roma, 16 apr. “Sicuramente il tema della decarbonizzazione è un tema dell’ingegnere ambientale che però dovrebbe fare valutazioni più complessive, non soltanto occuparsi del tema CO2. L’ambiente è un sistema complesso” che richiede attenzione anche “ad altri aspetti come il trattamento delle acque, le bonifiche dei siti contaminati e l’impatto delle emissioni sull’ambiente”. Così Renato Baciocchi, professore ordinario di ingegneria Ambientale-Sanitaria, Università Tor Vergata intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’Informazione. Quanto alle bonifiche dei siti contaminati – spiega – “gran parte dei siti contaminati che ci troviamo a gestire oggi – non tutti, ma una percentuale rilevante – sono legati alle attività produttive degli anni ’50, ’60 e ’70”. Nell’attività dell’ingegnere ambientale Baciocchi vede “un’occasione di sviluppo tecnologico, nel senso che la complessità del problema è tale, dal punto di vista tecnologico”.

Anche se – osserva – “le bonifiche dei siti contaminati si sono trasformate in un immenso mondo burocratico dove, in realtà, il problema non è tanto la soluzione tecnica” ma è il procedimento. “Al Ministero dell’Ambiente c’è finalmente una commissione che sta riformando il 152 e mi auguro che questa possa essere l’occasione per inserire nella parte bonifiche una normativa più efficace e più efficiente”.