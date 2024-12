Sostenibilità, Esposito (Poste): “Scambio intergenerazionale in azienda centrale”

Adnkronos

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Poste Italiane oggi conta 119mila dipendenti, siamo il primo datore di lavoro in Italia e dal 2017 investiamo nella strategia di sostenibilità. In azienda abbiamo 4 generazioni che lavorano insieme, e tra il 2021 e il 2023 abbiamo assunto 6.700 giovani con diversi profili. Per questi motivi abbiamo messo in campo progetti per favorire lo scambio intergenerazionale in azienda”.

Così Andreana Esposito, responsabile sviluppo sostenibile del Gruppo Poste Italiane, intervenendo a ‘I giovani e la sostenibilità. Talenti da valorizzare’, evento di apertura della ‘Social Sustainability Week’ in corso al Palazzo dell’Informazione del Gruppo Adnkronos a Roma, e commentando i contenuti della ricerca di Eikon Strategic Consulting Italia dal titolo ‘Giovani e sostenibilità sociale’.

Secondo Esposito, i progetti per lo scambio intergenerazionale realizzati in azienda da Poste aiutano “a potenziare visione d’insieme, netwoking, e leadership. Negli ultimi 3 anni le donne manager che hanno fatto mentoring è cresciuto significativamente”, ha aggiunto.