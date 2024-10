Sostenibilità, Pierini (Coca-Cola HBC Italia): “Per le imprese c’è un quadro regolatorio complesso”

Adnkronos

‘investimenti per mezzo miliardo di euro dal 2010 a oggi’

Roma, 29 ott. Come azienda quotata, parte di un gruppo quotato”, sulla sostenibilità “abbiamo preso degli impegni con gli investitori e con la comunità finanziaria. Gli investimenti proseguono e vanno in un quadro regolatorio che a volte è un po’ complesso”. Così Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director Coca-Cola Hbc Italia, in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Transizione green, investimenti e strategie’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione di Roma, ricorda il “dibattito dell’anno scorso sul regolamento europeo relativo all’imballaggio, che rischiava di smontare un approccio dell’azienda che rappresento, ma più in generale dell’azienda italiana, ad esempio, preferendo il riuso. Questo complica” la situazione “perché, come multinazionale, ma vale per tutte le realtà multinazionali, ci inseriamo in un contesto culturale normativo specifico”. L’azienda ha deciso “di investire, ad esempio, sul riciclo – prosegue Pierini – Abbiamo 6 stabilimenti produttivi nel Paese in 5 regioni e ovviamente gli investimenti in sostenibilità, che dal 2010 a quest’anno montano a mezzo miliardo di euro, si concentrano particolarmente sull’attività industriale: nuovi impianti, nuovi strumenti, nuovi sistemi, nuovi processi. L’area su cui ci siamo molto concentrati, in questo periodo, è proprio quella del packaging che è al 100% riciclabile perché abbiamo la plastica più nobile, il Pet, facilmente riutilizzabile, il vetro, l’alluminio. Si trattava di utilizzare sempre meno materia prima e anche, se possibile, di anticipare quelle tendenze che la normativa europea, che poi nell’ambito ambientale guida la normativa nazionale, ci imponeva”. A tale proposito “abbiamo fatto una cosa, anticipando i tempi – che i consumatori odiano, ma che l’Europa ci chiede di fare – Sono i famosi tappi collegati alle bottiglie che, tra l’altro, vanno a mettere più plastica di prima. Ma è una scelta europea, alla quale ci siamo adeguati. Abbiamo poi tolto i colori dai nostri prodotti e lavorato sulla sensibilizzazione dei consumatori sulla sicurezza dei prodotti alimentari”. “La priorità ambientale per noi non è solo il packaging – aggiunge Pierini – C’è un grande tema che vediamo ricorrere anche nelle nuove linee guida della nuova Commissione europea che è l’acqua. Noi, come industria, di acqua ne utilizziamo tanta, è la nostra materia prima. I nostri stabilimenti sono circondati da acqua di superficie, molto spesso ci sono delle risaie intorno a noi o coltivazioni agricole simili. Nello stabilimento, il nostro più grande d’Europa, che abbiamo a sud di Verona, a Nogara, ci siamo posti l’obiettivo di fare qualcosa in più. Non prendiamo l’acqua dall’acquedotto, ma abbiamo dei pozzi che vanno in profondità. La purificano e, grazie agli investimenti industriali, abbiamo un water ratio, che è l’utilizzo di acqua per litro di bevanda prodotta, tra i più bassi in Europa, pari a 1.56. Lo 0.56 in più, che non finisce nella bottiglia – conclude – ritorna depurato nell’ambiente”.

