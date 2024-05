Sostenibilità, Piunti (Conou): “Battaglia per ambiente e salute è collettiva”

Adnkronos

Roma, 31 mag. “La battaglia per l’ambiente e per la salute è una battaglia collettiva. La parola sostenibilità quindi è impegnativa”. Così Riccardo Piunti, presidente Conou – Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 di Conou, questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, e in diretta streaming sul sito adnkronos.com.

“Noi raccogliamo il 100% di tutto l’olio usato raccoglibile, la media europea è 82%, in Italia con il sistema consorzio da 40 anni abbiamo il controllo esatto di tutti i flussi. Noi di questo olio raccolto ne rigeneriamo il 98%, lo portiamo nei nostri impianti di rigenerazione e produciamo basi lubrificanti nuove più altri sottoprodotti. La media europea è 61%. Noi pensiamo che la qualità delle basi rigenerate sia fondamentale per la sostenibilità”, aggiunge.

