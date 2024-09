Sottosegretario Butti: “Digitale rivoluziona erogazione prestazioni”

Adnkronos

Bologna, 17 set. (Adnkronos Salute) – “La sanità digitale non è solo tecnologia. E’ una rivoluzione del modo di erogare le prestazioni sanitarie, un cambiamento radicale che coinvolge tutti noi: dai sanitari ai cittadini. Per la prima volta nella storia del nostro Servizio sanitario nazionale abbiamo accesso ai dati clinici di tutti gli italiani, creando condizioni straordinarie a vantaggio di chi soffre e dei professionisti che li assistono. Questo cambiamento va oltre alla tecnologia, rappresenta una nuova visione della sanità”. Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, in un messaggio video al convegno sulla sanità digitale Connected Care organizzato da Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, in corso a Bologna.