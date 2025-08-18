Spettacolo, la comicità di Paolo Cevoli in scena a Mirabilandia

Adnkronos

Roma, 18 ago Sabato 13 settembre Mirabilandia ha in programma una serata ricca di divertimento e tante risate in compagnia di Paolo Cevoli, il comico e attore italiano nato a Riccione. Dalle 21.30 il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, presenta sul palco di Piazza della Fama un imperdibile show per tutta la famiglia che chiude il calendario degli eventi estivi.

Famoso per il suo stile umoristico che spesso prende spunto dalla vita quotidiana e dai personaggi tipici del suo territorio di origine, la Romagna, Paolo Cevoli ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, distinguendosi per la sua capacità di far ridere con battute semplici ed efficaci, raccontando storie divertenti e coinvolgendo il pubblico in un modo unico. “Sono molto felice di portare risate e divertimento a Mirabilandia, un luogo dove regna la leggerezza e l’allegria proprio come il mio Paolo Cevoli Show”, commenta Paolo Cevoli.