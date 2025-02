Spiber presenterà al debutto di Milano Unica oltre 100 nuovi tessuti, tra cui un’ampia gamma di tessuti per camiceria e miscele di fibre ad alto contenuto di Brewed Protein™.

Adnkronos

YAMAGATA, Giappone, 3 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Spiber, pioniere delle fibre proteiche (ISO 2076) prodotte con la tecnologia della fermentazione, è entusiasta di annunciare il suo debutto a Milano Unica, che si terrà dal 4 al 6 febbraio 2025.

In occasione della fiera, Spiber presenterà oltre 20 nuovi tessuti per abiti creati in collaborazione con Takisada-Nagoya, un distributore di fibre giapponese con sede nella prefettura di Aichi. Takisada-Nagoya è rinomata per i suoi eccezionali sviluppi tessili interni, in particolare con la lana, ed è un fornitore di fiducia sia per i marchi globali che per quelli di massa.

La collezione presenta un’ampia gamma di mischie contenenti il 10%-50% di fibre Brewed Protein™ e comprende materiali come lana, poliestere e altri ancora, ideali per abiti e giacche. Questa presentazione segna un’importante pietra miliare per Spiber, che presenta una linea così versatile e ampia di tessuti per abiti.

“La fibra Brewed Protein™ è molto interessante per il suo diametro sottile, l’eccellente compatibilità con i tessuti pettinati e la sua capacità di offrire un senso di lusso senza pari e una consistenza superiore. I tessuti per abiti realizzati con le fibre Brewed Protein™ non solo incarnano la sostenibilità, ma sono anche caratterizzati da una lucentezza unica e da una sensazione di lusso che li distingue dai materiali tradizionali come la seta o il cashmere. Riconoscendo il potenziale di ridefinizione del valore nel mercato globale in declino degli abiti, abbiamo intrapreso questa iniziativa per creare e promuovere tessuti innovativi per abiti. In prospettiva, intendiamo sfruttare i nostri punti di forza produttivi globali per esplorare applicazioni più ampie per lo sviluppo dei materiali al di là degli abiti”. – Ryuichi Tanaka, Takisada-Nagoya Co., Ltd. Responsabile della sezione 2 dei tessuti per abbigliamento maschile

Inoltre, Spiber presenterà 40 tessuti misti Brewed Protein™ di nuova concezione, con un contenuto di fibre Brewed Protein™ compreso tra il 6% e il 100%. Questi tessuti sono stati realizzati in collaborazione con A-girls, un’importante azienda tessile giapponese con sede nella prefettura di Wakayama, nota per la sua esperienza nella produzione a maglia circolare e nell’artigianato. I tessuti eccezionalmente morbidi e confortevoli di A-girls ne hanno fatto un fornitore di fiducia per i marchi di lusso globali. Dall’inizio della collaborazione con Spiber nel 2023, A-girls ha prodotto una collezione in espansione di circa 120 disegni tessili.

“La fibra Brewed Protein™ può essere paragonata a un nuovo condimento in cucina, che ha il potenziale di trasformare il piatto stesso. È un materiale innovativo che stimola la creatività degli sviluppatori, offrendo la possibilità di realizzare progetti che vanno oltre la nostra immaginazione. Inoltre, lo sviluppo di tessuti più vicini alla pelle umana di qualsiasi altro materiale disponibile in precedenza è fonte di grande gioia. Come azienda manifatturiera, l’obiettivo di eliminare gli sprechi e ridurre il carico sulle risorse naturali e sugli animali si allinea perfettamente alla nostra filosofia. La creatività unica e la tecnologia di sviluppo all’avanguardia che Spiber possiede sono indispensabili per il futuro. Ci aspettiamo che Spiber guidi l’innovazione tecnologica non solo nel settore tessile, ma anche in nuove aree come la medicina e l’alimentazione”. – Tomohiro Yamashita, A-GIRL’S CO, LTD. Presidente

I visitatori possono esplorare l’intera gamma di tessuti Spiber presso lo stand JOB A12. Gli acquisti saranno disponibili presso Takisada-Nagoya (JOB B09/11) e A-girls (JOB A13), anch’essi presenti a Milano Unica.

Dalla sua fondazione nel 2007, Spiber ha dedicato oltre 15 anni alla ricerca e allo sviluppo di materiali proteici. Questo percorso è culminato nel lancio del primo impianto commerciale di produzione di polimeri proteici nel 2021. Da allora l’azienda ha stretto partnership con i principali produttori di filati e tessuti nazionali e globali, tra cui Botto Giuseppe, Consinee, Filatura Papi FabioMarzotto Wool Manufacturing Srl, RD Gruppo Florence, Zegna Baruffa Lane Borgosesia e altri. La fibra Brewed Protein™ è stata anche inserita in prodotti di marchi rinomati come Goldwin, il gruppo Issey Miyake, Margaret Howell, Sacai, The North Face, Woolrich e altri ancora.

Con la sua versatilità e il suo vasto potenziale per diverse applicazioni, la fibra Brewed Protein™ rappresenta un materiale innovativo per un futuro sostenibile. Spiber rimane impegnata a promuovere l’innovazione e ad ampliare la sua rete globale di fornitori, lavorando per soluzioni che contribuiscano a una società migliore e più sostenibile.

