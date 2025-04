Spingardi (Saipem): “Prioritario influenzare persone attraverso safety leadership”

Adnkronos

Il direttore Salute, sicurezza, ambiente e qualità di Saipem, poi, prosegue illustrando le ragioni dietro lo sviluppo del Piano strategico di Sicurezza aziendale: “Nel 2024 abbiamo deciso per la prima volta di sviluppare un Piano strategico interamente dedicato agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro per poter traguardare un cambio di paradigma, eliminando in modo consistente gli incidenti mortali e seri nella nostra azienda e quindi normalizzare un risultato importante raggiunto nel 2024: chiudere l’anno senza incidenti mortali – spiega Spingardi – Questo cambio di paradigma prevede quindi il passaggio dal definire un luogo sicuro come un luogo senza incidenti a un luogo in cui le misure di prevenzione e mitigazione sono presenti ed efficaci e funzionano quando necessarie. Questo per lavorare sempre in sicurezza, ma soprattutto per sbagliare senza farsi male”.