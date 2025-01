Startup: Cents e Gruppo Credem, insieme per rivoluzionare il fundraising solidale

Adnkronos

piattaforma di crowdfunding per donazioni dirette, senza commissioni e a supporto del Terzo settore

Roma, 7 gen. (Labitalia) – Cents, startup fintech for Good che sviluppa tecnologie innovative di fundraising per aziende e per il terzo settore, in partnership con Credem, annuncia il lancio e l’integrazione della propria piattaforma di crowdfunding nell’ecosistema digitale dell’istituto bancario. La piattaforma, pensata come uno spazio solidale aperto a tutti, permetterà ai clienti di Credem banca, ai dipendenti del Gruppo e a chiunque voglia contribuire, di effettuare donazioni dirette – singole o regolari – a supporto di progetti solidali promossi all’interno del Terzo settore, senza l’utilizzo di intermediari e senza commissioni a carico del donatore o del beneficiario – con il donato che verrà destinato interamente all’organizzazione promotrice. La sinergia con Credem – sponsor della piattaforma – prevede il coinvolgimento di enti e organizzazioni del terzo settore operanti a livello locale, nazionale e internazionale, che potranno proporre raccolte fondi in maniera totalmente gratuita su progetti specifici (anche di natura emergenziale), orientati a portare benefici concreti alla collettività. In questa prima fase del progetto saranno supportate realtà del non-profit storicamente sostenute dal Gruppo Credem: Save the Children e Fondazione Banco Alimentare Onlus, le cui relative raccolte fondi sono già attive e consultabili sulla piattaforma. Si guarda al futuro con l’idea di ampliare la soluzione, esplorando la possibilità di integrare le donazioni nei processi transazionali dell’istituto – come bonifici e prelievi – per rendere l’accesso alla solidarietà sempre più semplice e immediato. “La partnership con Gruppo Credem per il lancio di questa soluzione rappresenta un esempio concreto e un segnale su come le istituzioni finanziarie possano diventare motori di trasformazione sociale, puntando su soluzioni innovative per ottimizzare al massimo l’effort operativo. Credem ha dimostrato una visione chiara nell’unire la propria comunità a Cause ad alto impatto, promuovendo la generosità e il benessere collettivo attraverso un sistema di giving digitale e senza barriere, nella prospettiva di arrivare nel tempo a un’integrazione sempre più profonda e flessibile”, ha dichiarato Riccardo Valobra, Co-founder di Cents”. “Il nostro obiettivo – ha commentato in nota Riccardo Valobra, co-founder di Cents – è ispirare altre realtà a intraprendere insieme a noi un percorso di trasformazione, mettendo a disposizione strumenti semplici, trasparenti e scalabili. Le banche possono giocare un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra le persone e il terzo settore, generando valore per le comunità e aumentando la propria rilevanza agli occhi della client base e degli stakeholder”.

