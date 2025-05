Stellantis: ad aprile quota in UE30 salita al 17,3%

Adnkronos

Roma, 22 mag. – Ad aprile Stellantis per la prima volta nell’anno raggiunge una quota mercato totale UE30 superiore a quella di un anno fa raggiungendo il 17,3% delle vendite (+ 0,1 punti sullo stesso mese del 2024). Due modelli sono nella Top Ten delle vendite, Citroën C3 e Peugeot 208, mentre la Citroën ë-C3 si guadagna il podio del segmento B BEV. Il gruppo conferma inoltre la leadership nel segmento delle vetture ibride, già evidenziata al termine del primo trimestre. Procede inoltre il trend positivo della raccolta ordini, che a metà maggio ha superato 1 milione di unità, con un importante contributo di Citroën C3, anche nella versione Aircross , che sfiora le 100 mila unità e Peugeot 3008 con circa 50.000 ordini.