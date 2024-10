Stellantis: cambi nel management, Doug Ostermann nuovo cfo

Adnkronos

Torino, 11 ott. – Cambi “con effetto immediato” nel management di Stellantis “al fine di conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell’organizzazione in un contesto globale turbolento”. Lo annuncia in una nota il gruppo sottolineando che “hanno l’obiettivo di rafforzare l’impegno dell’azienda sulle priorità del business e di affrontare con decisione le sfide globali che il settore si trova a fronteggiare” Antonio Filosa, oltre a mantenere il ruolo di ceo del marchio Jeep viene nominato Chief Operating Officer per il Nord America succedendo a Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico “sarà oggetto di un ulteriore annuncio”. Jean-Philippe Imparato, oltre a mantenere il ruolo di ceo di Pro One, viene nominato Chief Operating Officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l’azienda. Doug Ostermann viene nominato Chief Financial Officer, succedendo a Natalie Knight, che lascerà l’azienda. Gregoire Olivier, viene nominato Chief Operating Officer per la Cina oltre a mantenere il ruolo di Liaison Officer di Leapmotor e Santo Ficili viene nominato CEO di Maserati e Alfa Romeo e membro del Top Executive Team.