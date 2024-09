Stellantis: da domani stop produzione 500 BEV Mirafiori fino a 11 ottobre**

Adnkronos

Torino, 12 set. – Stellantis Italia annuncia di avere comunicato ai sindacati che la produzione della 500 BEV a Mirafiori subirà una sospensione delle attività che si prolungherà fino all’11 ottobre. La misura – sottolinea il gruppo – “è resa necessaria dall’attuale mancanza di ordini legata all’andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei”. Stellantis è fermamente impegnata a garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività e sta lavorando duramente per gestire al meglio e traguardare questa difficile fase della transizione.

Il gruppo ricorda che per quanto riguarda le Carrozzerie di Mirafiori, “grazie ad un investimento di 100 milioni di euro, presto sarà potenziata la produzione della Fiat 500e con una nuova batteria ad alto potenziale, integrando nuove tecnologie per renderla più accessibile e migliorare l’esperienza cliente, ma a cavallo tra il 2025 e il 2026 sarà anche avviata la produzione della Nuova 500 Ibrida, che sarà realizzata sulla base dell’attuale 500 elettrica”.