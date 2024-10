Stellantis: in corso processo formale per successore Tavares nel 2026

Adnkronos

Torino, 11 ott. – “E’ già in corso il processo formale per identificare il successore di Carlos Tavares, quando lascerà l’incarico al termine del suo mandato di ceo, all’inizio del 2026”. A confermarlo Stellantis in una nota in cui sottolinea che “questo processo, guidato da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione presieduto da John Elkann, completerà il proprio lavoro entro il quarto trimestre del 2025”.

