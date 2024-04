Stellantis: in Italia accordo su uscite volontarie incentivate**

Adnkronos

Stellantis ha oggi siglato un accordo quadro, con le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL), che definisce le modalità di individuazione e i trattamenti economici previsti per i lavoratori interessati alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro perché prossimi alla maturazione dei requisiti per usufruire di un trattamento pensionistico o che intendono intraprendere nuovi percorsi professionali.