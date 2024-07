Stellantis: in primo sem utile netto a 5,6 mld, ricavi -14% a 85 mld

Adnkronos

Torino, 25 lug. – Stellantis ha chiuso il primo semestre 2024 con 85 miliardi di euro di ricavi netti, in calo del 14% su base annua, e 5,6 miliardi di euro di utile netto, in calo del 48% su base annua. L’utile operativo rettificato di 8,5 miliardi di euro ha rappresentato un margine Aoi del 10%, mentre l’utile rettificato diluito per azione è diminuito del 35% su base annua.

I risultati finanziari in calo nella prima metà del 2024, si legge in una nota, “sono stati determinati principalmente da una riduzione dei volumi e del mix, con un confronto impegnativo dei volumi, dovuto alla combinazione di iniziative di riduzione dello stock con gap temporanei nella produzione legati a una transizione generazionale del portafoglio prodotti, oltre ad una riduzione della quota di mercato, in particolare in Nord America”.