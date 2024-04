Stellantis: Urso, prossima settimana incontro a Torino, su Mirafiori dia risposte chiare

Adnkronos

Roma, 3 apr. – Oggi al tavolo su Mirafiori “è emersa una condivisione del sistema piemontese. Ma quello stabilimento deve produrre almeno 200 mila autovetture” un livello che “in una logica nazionale” permetterebbe di raggiungere “l’obiettivo di un milione di veicoli realizzati in Itala”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori, aggiungendo che “ci rivedremo la prossima settimana a Torino, dove è nata l’automobile italiana”.