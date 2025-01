Step By Step: il connubio perfetto fra tradizione e moda contemporanea

Adnkronos

– Milano, 13 gennzio 2025 – Da oltre settant’anni, Step By Step (www.stepbystepshop.com) rappresenta un’autentica eccellenza italiana nel settore della moda. Fondato su solide radici artigianali e guidato da un’eccellente capacità di interpretare le tendenze globali, il brand si distingue come un vero punto di riferimento nell’ambito dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori, in grado di offrire un’esperienza unica a uomini, donne e bambini.

Con il Made in Italy come filo conduttore, ogni capo acquistabile su Step By Step è sinonimo di qualità e cura sartoriale. Questo impegno verso la perfezione si riflette anche nelle prestigiose collaborazioni internazionali con marchi quali Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Blauer, Barbour, Max Mara e molti altri, che arricchiscono il catalogo con proposte contemporanee e sofisticate.

In alternativa, i tre punti vendita a Lecce offrono un contesto accogliente dove i clienti possono contare sull’assistenza di un team altamente qualificato, pronto a fornire consulenze su misura.

L’azienda si fonda poi su diversi valori chiave, come affidabilità e trasparenza, proponendo una serie di servizi dedicati ai clienti. Spedizioni rapide, resi flessibili e modalità di pagamento sicure – tra cui PayPal, carte di credito e opzioni rateali – sono elementi che rendono ogni acquisto semplice e privo di stress.