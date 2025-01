Stéphane Barralis nuovo general manager Emea Jacuzzi Europe

Adnkronos

Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Leader mondiale nei settori idromassaggio e spa, Jacuzzi Europe annuncia la nomina di Stéphane Barralis come nuovo general manager emea ed Asia di Jacuzzi Europe S.p.A. In questo ruolo, Barralis avrà la responsabilità diretta delle attività commerciali, di marketing, di sviluppo prodotto e operative, per definire e attuare strategie che coinvolgano i reparti commerciali e tutti i dipartimenti di supporto aziendale. Stéphane Barralis è parte della famiglia Jacuzzi da quasi 10 anni. Durante il suo percorso ha maturato un’ampia esperienza internazionale nei mercati Europei e Nord-Americani, con un coinvolgimento diretto e responsabilità crescenti nei reparti marketing, sviluppo prodotto, vendite, operations e produzione. Nella sua nuova posizione sarà General Manager di Jacuzzi Europe S.p.A., con responsabilità sui mercati Europei, Medio Oriente, Africa e Asia, e focus sulle vendite in queste aree per tutti i brand prodotti o distribuiti dal Gruppo Jacuzzi.

Inoltre, continuerà a guidare tutte le società del gruppo Jacuzzi in Europa, con focus in particolare su Francia, Regno Unito, Svezia e lo stabilimento produttivo in Italia.