Steve Buscemi aggredito di notte a New York, l’attore colpito in faccia

Adnkronos

Roma, 13 mag. – Steve Buscemi aggredito a New York. L’attore di ‘Fargo’ si trovava a Manhattan, stava passeggiando nel quartiere di Kips Bay quando è stato colpito in faccia da uno sconosciuto. E’ accaduto intorno a mezzanotte. All’arrivo della polizia, la star 66enne presentava lividi, gonfiore e sanguinamento all’occhio sinistro. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili.

Le indagini sono ancora in corso e al momento non sono stati effettuati arresti. L’addetto stampa di Buscemi in una nota inviata a Nbc News ha dichiarato: “Buscemi sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è incredibilmente triste che un evento del genere sia accaduto mentre si trovava per le strade di New York”.

