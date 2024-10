Strage Erba: giudici, ‘pg Tarfusser non legittimato a chiedere revisione’

Adnkronos

Milano, 7 ott. La richiesta di revisione per la strage di Erba presentata dal procuratore generale di Milano (oggi in pensione) Cuno Tarfusser “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente”. Lo sostengono i giudici della corte d’Appello di Brescia nelle motivazioni con cui parlano di “violazione delle regole” e respingono così la ‘riapertura’ del caso per cui sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi.