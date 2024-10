Strage Erba: giudici, ‘revisione inammissibile, no fuga dai tetti o piste alternative’

Adnkronos

Milano, 7 ott. Nessuna nuova prova e niente dubbi: Olindo Romano e Rosa Bazzi sono gli autori della strage di Erba. La corte d’appello di Como, in 88 pagine di motivazioni, manda in frantumi il lungo elenco di elementi della richiesta di revisione “resa necessaria sia alla luce dell’ampiezza del materiale probatorio, sia in considerazione della pluralità delle istanze”, ma ritenuta “manifestamente inammissibile”. Nel provvedimento si sottolinea più volte l’assenza di “nuove prove” o come nell’elenco del pool difensivo tra gli elementi vengano menzionate interviste televisive “prive di qualsivoglia valore probatorio”.

Non c’è nessun “accanimento”, ma un impianto accusatorio “solido” verso chi, la sera dell’11 dicembre del 2006, ha ucciso – armato di spranga e coltelli – Raffaella Castagna (30 anni), il figlio Youssef Marzouk di soli due anni, la nonna materna del piccolo Paola Galli (57). E’ la mancina Rosa Bazzi ad affondare la lama nella gola del bambino. Le fiamme appiccate cancellano le tracce, ma quando gli aggressori si chiudono alle spalle la porta dell’appartamento di Raffaella si trovano di fronte, increduli, i vicini di casa: si salva per una malformazione alla carotide Mario Frigerio assalito da Olindo Romando, viene colpita sulle scale e poi uccisa nella loro mansarda la moglie Valeria Cherubini (55). Poi l’acqua per spegnere le fiamme cancella altre tracce.

Contro la coppia non ci sono solo le plurime confessioni, ma prove ed evidenze scientifiche come le “cause e la dinamica degli omicidi”. La tesi della via di fuga alternativa “è smentita dall’assenza di tracce di passaggio sull’abbaino e sul tetto di casa Frigerio e sul terrazzino, sul muro esterno e sulla grondaia di casa Castagna e dal dato tecnico d’incontrovertibile valenza probatoria del rinvenimento intorno e sulla maniglia interna del portoncino dello stabile del sangue di Valeria Cherubini (lo stesso trovato sul battitacco della Seat Arosa di Romano), che prova che gli autori del massacro uscirono da li, come, del resto, affermato da Romano e Bazzi nelle tanto contestate confessioni”.

Una volta usciti dal portoncino, i due hanno dovuto percorrere un breve tragitto nella corte della ‘Palazzina del ghiaccio’, in parte schermato dall’ingombro del loro camper, per raggiungere la lavanderia in cui, sempre secondo le loro dichiarazioni, “si sono mondati delle tracce, mentre qualsiasi soggetto estraneo al condominio, sarebbe dovuto uscire nella corte o calarsi dal terrazzino di casa Castagna lordo di sangue”. L’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti “è stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro neppure nelle indagini condotte in parallelo dalla Guardia di finanza di Como e non può certo trovare nuova linfa nelle apodittiche affermazioni e nelle supposizioni degli altri pregiudicati intervistati mentre era in corso l’odierno processo di revisione”.

Contro Olindo e Rosa Bazzi ci sono tre prove centrali: la traccia ematica di Valeria Cherubini sul battitacco della Seat Arosa, – “escluso possa essere stata lì deposta durante la perquisizione e neppure può sospettarsi essere frutto di una contaminazione in laboratorio”sostengono i giudici; il riconoscimento del supertestimone, – “la prova che ha concorso a formare il giudicato di condanna non è costituita dalla deposizione o dall’annotazione di Gallorini ma dalla testimonianza resa in dibattimento da Mario Frigerio” scrive la corte d’Appello di Brescia -; e le loro plurime e dettagliate confessioni agli inquirenti, sulla Bibbia o al compagno di cella nel caso di Olindo.