Strage Paderno: nonno, ‘soffro ma resto accanto a mio nipote e voglio incontrarlo’

Milano, 4 set. “Soffro per la perdita di mia figlia, ma non abbandono mio nipote, voglio restare accanto a lui. Non so perché l’ha fatto, ma nonostante il dolore per queste perdite vogliamo incontrarlo al più presto”. Sono le parole che il nonno materno del 17enne di Paderno Dugnano affida all’avvocato Amedeo Rizza. Domenica 1 settembre il minore ha confessato di aver ammazzato a coltellate il fratello di 12 anni e i genitori, un gesto che ancora non sa spiegare. L’incontro familiare non potrà avvenire prima dell’udienza di convalida dell’arresto che è programma domattina al carcere Beccaria di Milano.

