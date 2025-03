Studio Piraino – “Incidenti stradali e alcol test: facciamo chiarezza su responsabilità e risarcimenti”

Adnkronos

– La positività all’alcol test non implica automaticamente la colpa

Roma, 26 marzo 2025. Quando si parla di incidenti stradali, c’è spesso confusione su come venga attribuita la responsabilità, soprattutto se uno dei conducenti risulta positivo all’alcol test o a un test antidroga. A fare chiarezza è Ippolito Piraino, titolare dello Studio Piraino di Roma, esperto nel settore dell’infortunistica stradale e dei risarcimenti:

“Contrariamente a quanto si possa pensare, la positività all’alcol test non implica automaticamente la colpa nell’incidente. La legge italiana stabilisce che la responsabilità è determinata dalla dinamica del sinistro e non dallo stato psicofisico del conducente. Se l’altro automobilista ha violato il Codice della Strada – ad esempio, non rispettando la precedenza – la colpa ricade esclusivamente su di lui, indipendentemente dal fatto che il conducente coinvolto fosse sotto l’effetto di alcol o droghe.

Il concetto chiave è il “nesso causale”: affinché un conducente sia ritenuto responsabile, il suo stato alterato deve aver contribuito all’incidente. Se invece il sinistro sarebbe avvenuto comunque, la positività all’alcol test non pregiudica il diritto al risarcimento. Tuttavia, le compagnie assicurative spesso cercano di sfruttare questa circostanza per ridurre o negare l’indennizzo, rendendo fondamentale l’assistenza di un esperto.”

Guidare in stato di ebbrezza è un reato, con conseguenze come il ritiro della patente e sanzioni economiche: “Tuttavia – afferma Piraino – ciò non influisce sulla responsabilità civile in caso di incidente. Se il sinistro è stato causato da un altro conducente, chi ha subito il danno ha comunque diritto al risarcimento.

Rivolgersi a un professionista in infortunistica stradale è essenziale per difendere i propri diritti. Le compagnie assicurative cercano spesso di contestare la responsabilità, ma un’adeguata assistenza legale permette di ottenere il giusto indennizzo.