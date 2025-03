Studio Samo lancia il Corso di Intelligenza Artificiale per Aziende: il primo passo per diventare imprese AI-ready

Adnkronos

Il corso nasce per rispondere a una domanda crescente: come prepararsi concretamente all’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro, sul marketing e sulla produttività aziendale? Attraverso un approccio pratico e orientato ai risultati, il corso fornisce strumenti, strategie e casi d’uso reali per integrare l’AI nei processi aziendali, con un focus particolare su marketing, vendite e operations.

A chi è rivolto il corso? Imprenditori, manager, marketer e consulenti che vogliono diventare protagonisti del cambiamento, acquisendo competenze fondamentali per innovare il proprio modello di business e non farsi trovare impreparati dalla trasformazione in atto.

Non si tratta di teoria, ma di formazione pratica, orientata ai risultati, con un approccio su misura per le esigenze reali delle aziende italiane. Il corso, disponibile sia in aula (in azienda o presso Studio Samo) sia in formato online, guida i partecipanti nell’utilizzo strategico di strumenti come ChatGPT, Midjourney, DALL·E, Claude e molte altre soluzioni all’avanguardia.

“Molte aziende parlano di Intelligenza Artificiale, ma poche sanno davvero come applicarla in modo efficace ai propri processi,” afferma Jacopo Matteuzzi, fondatore di Studio Samo e formatore. “Con questo programma vogliamo colmare questo gap, aiutando i team a diventare più veloci, creativi e produttivi. Non serve essere tecnici per usare l’AI: serve consapevolezza, strategia e voglia di innovare.”

È questo il messaggio chiave del corso, che punta a rendere accessibile a tutti le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, superando il timore iniziale legato alla complessità della tecnologia.

Il corso è strutturato in moduli personalizzabili, che coprono tematiche come:

Prompt engineering per ChatGPT e altri modelli generativi

Automazioni AI per il marketing, la comunicazione e la produttività

Generazione di contenuti visivi con Midjourney e DALL·E

AI per l’analisi dei dati e il supporto decisionale

Personalizzazione dell’AI per i processi aziendali specifici

Studio Samo offre inoltre supporto consulenziale e personalizzazione del programma formativo, in modo da adattare ogni percorso alle sfide concrete delle singole aziende.