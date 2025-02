Superbonus: Enea, a fine dicembre oneri per lo Stato saliti a 124,1 mld

Adnkronos

Roma, 18 feb. – Il ‘conto’ per lo Stato legato al Superbonus al 110% è salito a dicembre di altri 600 milioni di euro toccando quota 124,181 miliardi in detrazioni maturate per i lavori conclusi. E’ quanto emerge dall’aggiornamento a fine 2024 dei dati dell’Enea che mostrano un totale di 119 miliardi di investimenti ammessi a detrazione con il 95,7% di lavori conclusi (per un valore di 113,93 miliardi).

I cantieri condominiali sono 135.486 per un investimento complessivo ammesso a detrazione di 79,8 miliardi (67,1% del totale) e il 94,4% dei lavori realizzati. Gli edifici unifamiliari interessati sono 244.933 per detrazioni complessive di 27,91 miliardi (23,4% del totale). Infine e unità indipendenti sono 117.355 e 8 sono i castelli 8. L’investimento medio – comprese le somme non ammesse a detrazione – è di 594.697 euro per i condomini, di 117.150 euro per gli edifici unifamiliari, di 98.248 euro per le unità indipendenti, di 242.212 euro per i castelli.

