Supermicro aggiunge una nuova soluzione di storage petascale JBOF all-flash con integrazione delle DPU BlueField-3 di NVIDIA per l’accelerazione della pipeline di dati AI

– Grazie alla nuova architettura, JBOF gli ISV e i provider di servizi cloud del settore dello storage possono creare piattaforme dati intelligenti, efficienti e a performance elevate per l’era dell’AI

SAN JOSE, California, 15 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di complete soluzioni IT per AI, cloud, storage e 5G/edge, lancia un nuovo sistema di storage ottimizzato per i carichi di lavoro dell’addestramento dell’AI, dell’inferenza e dell’HPC a performance elevate. Questo sistema JBOF (Just a Bunch of Flash) utilizza fino a quattro unità di elaborazione dati (DPU) BlueField-3 di NVIDIA in un fattore di forma 2U per l’esecuzione di carichi di lavoro di storage definiti da software. Ogni DPU BlueField-3 è dotata di capacità di rete Ethernet o InfiniBand da 400Gb e di accelerazione hardware per i carichi di lavoro di rete e storage con elaborazione elevata, come crittografia, compressione e codifica erasure, oltre che per l’espansione dello storage AI. L’avanzata architettura JBOF a doppia porta consente il clustering attivo-attivo, garantendo un’elevata disponibilità per l’espansione (scale up) o la riduzione (scale-out) delle applicazioni di storage mission critical, come lo storage a oggetti e i file system paralleli.

“Il nuovo sistema di storage JBOF a performance elevate di Supermicro è stato progettato utilizzando il nostro approccio Building Block, che consente il supporto per SSD con fattore di forma E3.S o U.2, e la connettività PCIe Gen 5 più recente per gli SSD e la piattaforma DPU di rete e storage”, ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Il design del sistema Supermicro supporta 24 o 36 SSD e offre fino a 1,105PB di capacità grezza utilizzando SSD da 30,71TB. Il nostro design I/O bilanciato di rete e storage è in grado di saturare l’intera velocità di linea BlueField-3 da 400Gb/s, ottenendo una larghezza di banda di oltre 250GB/s degli SSD Gen 5”.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di storage Supermicro dedicate all’AI visitare la pagina: https://www.supermicro.com/en/products/storage.

La soluzione Supermicro JBOF con BlueField-3 di NVIDIA rimpiazza la tradizionale configurazione con CPU e sottosistema di memoria per lo storage con la DPU BlueField-3 ed esegue l’applicazione di storage sui 16 core Arm della DPU. Oltre ad accelerare lo storage, ad esempio con algoritmi di codifica erasure e di decompressione, BlueField-3 velocizza la rete anche tramite il supporto hardware per RoCE (RDMA over Converged Ethernet), GPU Direct Storage e GPU Initiated Storage.

“L’elaborazione accelerata e l’AI trasformano ogni settore e portano vantaggi alla società”, ha commentato Kevin Deierling, vicepresidente senior del networking presso NVIDIA. “Le DPU BlueField-3 di NVIDIA permettono di ottenere soluzioni innovative come il JBOF petascale di Supermicro, che rappresenta la base per una nuova classe di piattaforme dati AI che offrono performance ed efficienza di altissimo livello”.

In collaborazione con NVIDIA, Supermicro sta creando un nuovo ecosistema JBOF che include la società di piattaforme dati Hammerspace e il fornitore di storage a oggetti Cloudian, per consentire l’esecuzione in modo nativo di queste piattaforme software per le infrastrutture di storage sulla DPU BlueField-3 di NVIDIA nel sistema JBOF di Supermicro. Supermicro ha anche qualificato gli SSD di Micron e KIOXIA con il sistema JBOF, per offrire una gamma di capacità e funzionalità a porta singola e doppia.

“Il sistema JBOF di Supermicro basato sulla DPU BlueField-3 di NVIDIA offre un approccio di storage altamente integrato per i carichi di lavoro dello storage di analisi e addestramento AI su larga scala”, ha sottolineato Ashish Nadkarni, vicepresidente del gruppo e direttore generale della divisione Worldwide Infrastructure Research presso IDC. “Questa implementazione fornisce una soluzione più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai server di storage basati su CPU, e una latenza di lettura inferiore grazie al percorso dati diretto reso possibile dall’architettura basata su JBOF e DPU. Supermicro e NVIDIA hanno creato un ecosistema di partner che fa di questa soluzione una realtà che tutti i clienti dei settori AI, CSP e HPC su larga scala dovrebbero valutare”.

Per maggiori informazioni sul nuovo prodotto JBOF visitare la pagina: https://www.supermicro.com/en/products/jbof

Supermicro, in collaborazione con NVIDIA, presenterà più dettagliatamente la nuova soluzione JBOF con BlueField-3 di NVIDIA alla conferenza OCP Global in programma mercoledì 16 ottobre a San Jose, California. Per ulteriori informazioni vi invitiamo allo stand B21 di Supermicro e a partecipare alla sessione “High Performance Data Center Storage using DPUs” (Storage a performance elevate per i data center basati su DPU).

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e IT per il 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT totali con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L’esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentazione e chassis supporta ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo l’innovazione di prossima generazione dal cloud all’edge per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2530089/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2530090/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2530091/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2530092/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_4.jpg