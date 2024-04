Supermicro amplia il portafoglio di prodotti ottimizzati per l’intelligenza artificiale con una nuova generazione di sistemi e architetture rack con nuove soluzioni di architettura NVIDIA Blackwell

Adnkronos

Soluzioni potenti ed efficienti dal punto di vista energetico per CSP e NSP su larga scala incorporano uno stack completo di GPU e CPU NVIDIA di nuova generazione con la piattaforma NVIDIA Quantum X800 e NVIDIA AI Enterprise 5.0

SAN JOSE, California, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ — NVIDIA GTC 2024, — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT totali per IA, cloud, storage e 5G/Edge, annuncia nuovi sistemi di intelligenza artificiale per l’intelligenza artificiale generativa su larga scala con la nuova generazione di prodotti per data center NVIDIA, incluso l’ultimo NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell Superchip, le GPU NVIDIA B200 Tensor Core e B100 Tensor Core. Supermicro sta potenziando i suoi attuali sistemi NVIDIA HGX™ H100/H200 a 8 GPU affinché siano pronti per l’uso con NVIDIA HGX™ B100 a 8 GPU e migliorati per supportare il B200, con conseguente riduzione dei tempi di consegna. Inoltre, Supermicro rafforzerà ulteriormente la sua ampia gamma di sistemi NVIDIA MGX™ con nuove offerte che includono NVIDIA GB200, compresa NVIDIA GB200 NVL72, una soluzione completa a livello di rack con 72 GPU NVIDIA Blackwell. Supermicro sta inoltre aggiungendo nuovi sistemi alla sua gamma, incluso il 4U NVIDIA HGX B200 a 8 GPU con raffreddamento a liquido.

“Il nostro focus sull’architettura a blocchi e sull’IT totale su scala rack per l’intelligenza artificiale ci ha permesso di progettare sistemi di nuova generazione per soddisfare i requisiti avanzati delle GPU basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, come il nuovo sistema basato sulla NVIDIA HGX B200 a 8 GPU 4U raffreddata a liquido e i nostri rack con raffreddamento a liquido direct-to-chip completamente integrati con NVIDIA GB200 NVL72”, spiega Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Questi nuovi prodotti si basano sulla comprovata architettura di sistema HGX e MGX di Supermicro e NVIDIA, ottimizzando le nuove funzionalità delle GPU NVIDIA Blackwell. Supermicro ha il know-how necessario per incorporare GPU da 1 kW in un’ampia gamma di sistemi raffreddati ad aria e a liquido, nonché una capacità di produzione su scala rack di 5.000 rack/mese e prevede di essere prima sul mercato nell’implementazione di cluster rack completi dotati di NVIDIA GPU Blackwell”.

La tecnologia di raffreddamento a liquido direct-to-chip di Supermicro consentirà di aumentare la potenza di progettazione termica (TDP) delle GPU più recenti e di sfruttare tutto il potenziale delle GPU NVIDIA Blackwell. I sistemi HGX e MGX di Supermicro con NVIDIA Blackwell rappresentano gli elementi costitutivi del futuro dell’infrastruttura IA e forniranno prestazioni rivoluzionarie per l’addestramento IA con parametri dell’ordine dei multitrilioni e l’inferenza IA in tempo reale.

Un’ampia gamma di sistemi Supermicro ottimizzati per GPU sarà pronta per la GPU NVIDIA Blackwell B200 e B100 Tensor Core e convalidata per il più recente software NVIDIA AI Enterprise, che aggiunge il supporto per microservizi di inferenza NVIDIA NIM . I sistemi Supermicro sono:

Per l’addestramento di massicci modelli IA di base, Supermicro è pronta a essere la prima sul mercato a lanciare i sistemi NVIDIA HGX B200 a 8 GPU e HGX B100 a 8 GPU. Questi sistemi sono dotati di 8 GPU NVIDIA Blackwell collegate tramite un’interconnessione NVIDIA® NVLink® ad alta velocità di quinta generazione pari a 1,8 TB/s, raddoppiando le prestazioni della generazione precedente, con 1,5 TB di memoria totale a larghezza di banda elevata e fornirà risultati di addestramento 3 volte più rapidi per gli LLM, come il modello GPT-MoE-1.8T, rispetto alla generazione di architettura NVIDIA Hopper. Questi sistemi sono dotati di funzionalità di rete avanzate per la scalabilità in cluster, supportando sia le opzioni NVIDIA Quantum-2 InfiniBand che NVIDIA Spectrum-X Ethernet con un rapporto GPU-NIC 1:1.

“Supermicro continua a portare sul mercato una straordinaria gamma di server per piattaforme di elaborazione accelerate ottimizzati per l’addestramento e l’inferenza dell’intelligenza artificiale in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del mercato odierno, racconta Kaustubh Sanghani, vicepresidente gestione dei prodotti GPU presso NVIDIA. “Lavoriamo a stretto contatto con Supermicro per offrire ai clienti le soluzioni più ottimizzate”.

Per i carichi di lavoro di inferenza LLM più impegnativi, Supermicro sta lanciando diversi nuovi sistemi MGX realizzati con il superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell, che combina una CPU NVIDIA Grace con due GPU NVIDIA Blackwell. I sistemi NVIDIA MGX con GB200 di Supermicro garantiranno un notevole balzo in avanti nelle prestazioni per l’inferenza IA con accelerazioni fino a 30 volte superiori rispetto a NVIDIA HGX H100. Supermicro e NVIDIA hanno sviluppato una soluzione su scala rack con NVIDIA GB200 NVL72, collegando 36 CPU Grace e 72 GPU Blackwell in un unico rack. Tutte le 72 GPU sono interconnesse con NVIDIA NVLink di quinta generazione per la comunicazione da GPU a GPU a 1,8 TB/s. Inoltre, per i carichi di lavoro di inferenza, Supermicro annuncia ARS-221GL-NHIR, un server 2U basato sulla linea di prodotti GH200, che avrà due server GH200 collegati tramite un’interconnessione ad alta velocità da 900 Gb/s. Visitate lo stand Supermicro al GTC per saperne di più.

I sistemi Supermicro supporteranno anche l’imminente piattaforma NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, composta dallo switch NVIDIA Quantum-X800 QM3400 e dal SuperNIC800, e la piattaforma NVIDIA Spectrum-X800 Ethernet, composta dallo switch NVIDIA Spectrum-X800 SN5600 e dal SuperNIC800. Ottimizzati per l’architettura NVIDIA Blackwell, NVIDIA Quantum-X800 e Spectrum-X800 offriranno il massimo livello di prestazioni di rete per infrastrutture IA.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Supermicro NVIDIA visitare https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

La prossima linea di sistemi di Supermicro con NVIDIA B200 e GB200 è composta da:

Supermicro al GTC 2024

Supermicro presenterà un portafoglio completo di sistemi GPU per l’intelligenza artificiale all’evento GTC 2024 di NVIDIA dal 18 al 21 marzo presso il San Jose Convention Center. Visitare Supermicro allo stand n. 1016 per vedere le soluzioni realizzate per un’ampia gamma di applicazioni IA, tra cui l’addestramento di modelli di IA generativa, inferenza IA e IA all’edge. Supermicro presenterà inoltre due soluzioni a livello rack, incluso un concept rack con sistemi dotati dell’imminente NVIDIA GB200 con 72 GPU raffreddate a liquido interconnesse con NVLink di quinta generazione.

Le soluzioni Supermicro che saranno esposte al GTC 2024 sono:

