Supermicro annuncia il lancio della famiglia di server X14, con il futuro supporto del processore Intel® Xeon® 6, e programmi di accesso in anteprima

– L’ampio portafoglio di sistemi targati Supermicro offre la flessibilità necessaria per soddisfare l’attuale domanda di data center raffreddati a liquido e ottimizzati per i carichi di lavoro, e incorpora i nuovi processori Efficient-core e Performance-core: soluzioni plug and play su scala rack per AI factory, carichi di lavoro aziendali/cloud e implementazioni edge

SAN JOSE, California, e PHOENIX, 10 aprile 2024 /PRNewswire/ — Intel Vision 2024 — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT totali per cloud, AI/ML, storage e 5G/edge, annuncia il suo portafoglio di server X14 con il futuro supporto del processore Intel® Xeon® 6. La combinazione dell’architettura Building Block, delle soluzioni rack plug-and-play e di raffreddamento a liquido di Supermicro con la portata della nuova famiglia di processori Intel Xeon 6 consente a Supermicro di fornire soluzioni ottimizzate per qualsiasi carico di lavoro e su qualsiasi scala, con performance ed efficienza superiori. Accelerando il time to solution per i clienti, Supermicro fornisce anche un accesso in anteprima ai nuovi sistemi, disponibili per i clienti selezionati, tramite il programma Early Ship di Supermicro e l’accesso gratuito da remoto per test e convalida tramite il programma JumpStart.

“Supermicro è leader nel settore nella progettazione e fornitura di un’ampia gamma di soluzioni ottimizzate per le applicazioni, e i nostri nuovi sistemi X14 con i processori Intel Xeon 6 prossimamente rilasciati amplieranno ulteriormente la nostra già ampia gamma di offerte”, è il commento di Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. “Con la nostra capacità produttiva di 5.000 rack al mese a livello globale, inclusi 1.350 rack da 100 kW raffreddati a liquido, e con tempi di consegna di appena due settimane, Supermicro non ha rivali nella capacità di progettare, realizzare, convalidare e fornire soluzioni su scala rack completamente personalizzate e ottimizzate per i clienti, incluso l’hardware AI più avanzato attualmente disponibile”.

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma Supermicro X14 visitare: www.supermicro.com/x14

I nuovi sistemi X14 su scala rack targati Supermicro trarranno vantaggio dalla piattaforma Intel condivisa, offrendo la compatibilità dei socket per il processore Intel Xeon 6 con un’architettura unificata. Il prossimo portafoglio di processori sarà disponibile con SKU Efficient-core (E-core), che aumentano le performance per watt per cloud, reti, analisi e carichi di lavoro scalabili, e SKU Performance-core (P-core) che aumentano le performance per core per i carichi di lavoro AI, HPC, storage ed edge. I processori di prossimo rilascio saranno inoltre dotati di Intel Accelerator Engines integrati con il nuovo supporto per FP16 su Intel Advanced Matrix Extensions. I nuovi sistemi X14 di Supermicro supporteranno fino a 576 core per nodo, oltre a PCIe 5.0, CXL 2.0 per tutti i tipi di dispositivi, storage NVMe e gli acceleratori GPU più recenti, riducendo drasticamente i tempi di esecuzione delle applicazioni per gli utenti che eseguono carichi di lavoro AI.

I clienti possono sfruttare i processori Intel Xeon 6 con Efficient-core e Performance-core in un’ampia gamma di server X14 di Supermicro, con una riprogettazione minima del software e usufruendo dei nuovi vantaggi architettonici del server inclusi.

“Intel è ancora una volta all’avanguardia nell’innovazione del settore ed è entusiasta di offrire maggiore scelta e flessibilità attraverso le CPU Intel Xeon 6 con E-core e P-core”, ha dichiarato Ryan Tabrah, vicepresidente della linea di prodotti Intel Xeon 6 presso Intel. “Queste CPU offrono due microarchitetture ottimizzate in modo esclusivo in un design di piattaforma comune con uno stack software condiviso, e aiutano i clienti a ottenere il miglior valore per le loro esigenze in termini di carico di lavoro, indipendentemente dal settore o dal modello di implementazione in loco, sul cloud o all’edge. La nostra solida partnership con Supermicro aiuterà a offrire ai clienti i vantaggi di questa nuova generazione di processori”.

Supermicro offrirà a selezionati clienti la disponibilità pre-lancio dei nuovi sistemi X14 basati su processore Intel® Xeon® 6 tramite i suoi programmi JumpStart ed Early Ship da remoto, per effettuare la convalida del carico di lavoro.

Il portafoglio di sistemi X14 targati Supermicro è ottimizzato in termini di performance ed efficienza energetica, integra gestibilità e sicurezza di livello superiore, supporta gli standard di settore aperti ed è ottimizzato su scala rack.

Raffreddamento a liquido e integrazione su scala rack per creare soluzioni ottimizzate per le applicazioni su qualsiasi scala. Supermicro offre servizi completi di progettazione, realizzazione, convalida e fornitura da un singolo rack fino a un intero cluster di data center. Inoltre, direttamente da Supermicro è disponibile una soluzione completa di raffreddamento a liquido, che riduce il consumo energetico complessivo del data center.

I sistemi sono ottimizzati per il carico di lavoro per performance ed efficienza massime, e la piattaforma X14 di Supermicro supporta la generazione più recente di GPU, DPU, memorie DDR5, PCIe 5.0, storage NVMe Gen5 e CXL 2.0.

Efficienza energetica per ridurre l’OPEX del data center con il supporto del raffreddamento ad aria libera o a liquido diretto al chip. I sistemi X14 di Supermicro sono progettati per funzionare in ambienti di data center ad alta temperatura fino a 40° C (104° F), riducendo i costi di raffreddamento. I sistemi supportano inoltre più zone di raffreddamento del flusso d’aria per le massime performance di CPU e GPU, e si basano su alimentatori di livello titanio progettati internamente, per una migliore efficienza operativa.

La sicurezza migliorata comprende la piattaforma hardware Root of Trust (RoT) conforme allo standard NIST 800-193 su ogni nodo server e RoT in silicio di seconda generazione progettati per integrare gli standard di settore. Attestazione basata su standard di settore aperti/garanzia della supply chain di Supermicro, dalla produzione delle schede madri e dei server fino ai clienti, che dimostra tramite la crittografia l’integrità di ciascun componente e firmware utilizzando certificati firmati e identità sicura del dispositivo. Le protezioni BMC runtime monitorano a ciclo continuo le minacce e forniscono servizi di notifica, mentre i TPM hardware forniscono funzionalità e misurazioni aggiuntive necessarie per l’esecuzione dei sistemi in ambienti sicuri.

La gestibilità migliorata include la gestione da remoto basata su standard di settore e API Redfish sicure, una suite software completa che consente la gestione dei rack su larga scala per soluzioni di infrastruttura IT distribuite dal core all’edge, e soluzioni integrate e verificate con hardware e firmware standard di terze parti che garantiscono la migliore esperienza immediata per gli amministratori IT.

Supermicro si impegna a supportare standard di settore aperti, tra cui unità di storage EDSFF E1.S ed E3.S, architetture DC-MHS (Data Center Modular Hardware System), schede AIOM (Advanced IO Module) conformi a OCP 3.0 per una larghezza di banda fino a 400 Gbps basate su PCIe 5.0, design della scheda di base universale di Open Accelerator Module OCP per il complesso GPU, barra bus rack con alimentazione CC conforme a Open ORV3 e Open BMC.

Il portafoglio X14 di Supermicro comprende quanto segue:

Server GPU con GPU PCIe: sistemi che supportano acceleratori avanzati, per offrire sia incrementi notevoli delle performance, sia tagli sui costi. Si tratta di sistemi studiati per i carichi di lavoro dell’HPC, dell’AI/ML, del rendering e della VDI.

Server GPU universali: server aperti, modulari e basati su standard che offrono performance superiori e facilità di manutenzione con GPU a scelta, incluse le recentissime tecnologie PCIe, OAM e NVIDIA SXM.SuperBlade®: la piattaforma multinodo di Supermicro a performance elevate, ottimizzata per densità e a efficienza energetica, ottimizzata per carichi di lavoro AI, analisi dei dati, HPC, cloud ed aziendali. SuperBlade di Supermicro ha la densità di core a livello di rack più alta del settore: 120 nodi SuperBlade per rack possono contenere fino a 34.560 core CPU.

Storage su scala petascale: densità e performance di storage leader del settore con le unità EDSFF E1.S ed E3.S, che consentono di ottenere capacità e performance senza precedenti in un singolo chassis 1U o 2U. Anche i nuovi sistemi di storage petascale presenteranno l’architettura DC-MHS.

Hyper: questi server rackmount con performance d’eccellenza sono stati progettati per i carichi di lavoro più impegnativi, oltre che per una flessibilità di storage e di I/O adatta in modo personalizzato a una vasta gamma di esigenze applicative.

CloudDC: piattaforma all-in-one per data center sul cloud, basata su OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) con configurazioni di I/O e storage flessibili e doppi slot AIOM (PCIe 5.0; OCP 3.0) per la massima velocità di trasmissione dei dati.

BigTwin®: piattaforma 2U a 2 o 4 nodi che offre densità, performance e facilità di manutenzione superiori, con doppi processori per nodo e design hot-swap che non richiede strumenti. Si tratta di sistemi ideali per i carichi di lavoro del cloud, dello storage e multimediali.

GrandTwin®: progettato appositamente per le performance a processore singolo e densità di memoria, con nodi frontali sostituibili a caldo (corridoio freddo) e I/O frontale o posteriore, per semplificare la manutenzione.

Hyper-E: offre la potenza e la flessibilità della nostra famiglia Hyper fiore all’occhiello, ottimizzata per l’implementazione negli ambienti edge. Le funzionalità su misura per l’edge includono uno chassis compatto e l’I/O frontale, che rendono il modello Hyper-E adatto ai data center edge e agli armadi TLC.

Server edge: la potenza dell’elaborazione a densità elevata in fattori di forma compatti, ottimizzati per le installazioni destinate agli armadi TLC e dei data center edge. Disponibili con configurazioni opzionali di alimentazione CC e temperature operative migliorate, fino a 55° C (131° F).

Storage aziendale: ottimizzata per i carichi di lavoro dello storage a oggetti su larga scala, questa serie utilizza supporti a rotazione da 3,5″ per una densità elevata e un TCO eccezionale. Le configurazioni con caricamento frontale e dall’alto forniscono un facile accesso alle unità, mentre le staffe senza attrezzi semplificano la manutenzione.

WIO: offre una vasta gamma di opzioni I/O per l’offerta di sistemi realmente ottimizzati, in linea con i requisiti specifici delle aziende.Mainstream: piattaforme a doppio processore convenienti per i carichi di lavoro quotidiani delle aziende.

Workstation: offrendo prestazioni da data center in fattori di forma portatili e collocabili sotto la scrivania, le workstation X14 di Supermicro sono ideali per i carichi di lavoro dell’AI, la progettazione 3D e i media e l’intrattenimento in uffici, laboratori di ricerca e uffici sul campo.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia di server X14 di Supermicro visitare: https://www.supermicro.com/x14

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e per il 5G telco/edge IT. Ci stiamo trasformando in un produttore di soluzioni IT complete che offre server, AI, storage, IoT, e sistemi switch, software e servizi, fornendo al contempo prodotti avanzati per schede madri, alimentazione e chassis su larga scala. I nostri prodotti sono progettati e fabbricati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per scalabilità ed efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il pluripremiato portafoglio di soluzioni Server Building Block® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni selezionando da un’ampia famiglia di sistemi realizzati con i nostri blocchi predefiniti flessibili e riutilizzabili che supportano un’offerta completa insieme di fattori di forma, processori, memoria, GPU, soluzioni di archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

