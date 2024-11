Supermicro fornisce soluzioni Blackwell di NVIDIA ottimizzate per il raffreddamento a liquido diretto

Adnkronos

I SuperCluster di Supermicro, che integrano i sistemi NVIDIA HGXTM B200 a 8 GPU, NVIDIA GB200, NVL4 e NVL72 offrono una densità di elaborazione AI senza precedenti

SAN JOSE, California, e ATLANTA, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ — Alla Supercomputing Conference – Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di complete soluzioni IT per AI, cloud, storage e 5G/edge, annuncia il suo SuperCluster più performante, una soluzione AI end-to-end per data center che integra la piattaforma NVIDIA Blackwell per l’era dell’AI generativa su scala di trilioni di parametri. Il nuovo SuperCluster aumenterà nettamente il numero di sistemi NVIDIA HGX B200 a 8 GPU in rack raffreddato a liquido, con un conseguente e cospicuo incremento della densità di elaborazione della GPU rispetto agli attuali SuperCluster di Supermicro leader di settore, basati su NVIDIA HGX H100 e H200 raffreddati a liquido. Supermicro sta potenziando anche il suo portafoglio di sistemi NVIDIA Hopper per rispondere alla rapida adozione dell’elaborazione accelerata destinata alle applicazioni HPC e all’AI aziendale mainstream.

“Supermicro ha l’esperienza, la velocità di consegna e la capacità di implementare i maggiori progetti di data center AI raffreddati a liquido al mondo, contenenti 100.000 GPU, a cui hanno contribuito Supermicro e NVIDIA e che le due aziende hanno implementato di recente”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. “Questi SuperCluster targati Supermicro riducono il fabbisogno energetico grazie all’efficienza DLC. Ora disponiamo di soluzioni che utilizzano la piattaforma Blackwell di NVIDIA. Grazie al nostro approccio Building Block possiamo progettare rapidamente server dotati di NVIDIA HGX B200 8-GPU raffreddabili a liquido o ad aria. I nostri SuperCluster offrono densità, performance ed efficienza senza confronti e aprono la strada a future soluzioni di elaborazione AI ancora più dense. I cluster Supermicro utilizzano il raffreddamento a liquido diretto e garantiscono performance più elevate, consumi energetici inferiori per l’intero data center e minori spese operative”.

Per maggiori informazioni visitare: www.supermicro.com/hpc

Performance AI comprovate su larga scala: i sistemi Supermicro NVIDIA HGX B200

L’unità scalabile SuperCluster aggiornata si basa su un design rack-scale con innovativi collettori di distribuzione del refrigerante (CDM) verticali, che consentono di aumentare il numero di nodi di elaborazione in un singolo rack. Le nuove ed efficienti piastre di raffreddamento e il design avanzato dei tubi flessibili migliorano ulteriormente l’efficienza del sistema di raffreddamento a liquido. È disponibile anche una nuova opzione ‘in row’ delle CDU, per distribuzioni di grandi dimensioni. Anche i tradizionali data center raffreddati ad aria possono trarre vantaggio dai nuovi sistemi NVIDIA HGX B200 a 8 GPU con un nuovo chassis di sistema raffreddato ad aria.

I nuovi sistemi Supermicro NVIDIA HGX B200 a 8 GPU sono dotati di una serie di upgrade rispetto alla generazione precedente. Il nuovo sistema include miglioramenti alla temperatura e all’erogazione di potenza, il supporto dei processori dual core Intel® Xeon® 6 da 500W (con MRDIMM DDR5 a 8800 MT/s) o AMD EPYCTM serie 9005. Un nuovo sistema Supermicro NVIDIA HGX B200 raffreddato ad aria con fattore di forma 10U è dotato di uno chassis riprogettato con maggiore headroom termica per contenere otto GPU Blackwell TDP da 1000W. Questi sistemi sono progettati con un rapporto GPU-NIC di 1:1 che supporta BlueField®-3 SuperNIC di NVIDIA o ConnectX®-7 NIC di NVIDIA per la scalabilità su un’infrastruttura di elaborazione a performance elevate. Due unità di elaborazione dati (DPU) NVIDIA BlueField-3 per sistema, inoltre, semplificano la gestione dati da e verso la relativa archiviazione AI a performance elevate.

Soluzioni Supermicro con superchip GB200 Grace Blackwell di NVIDIA

Supermicro offre anche soluzioni per tutti i NVIDIA GB200 Grace Blackwell di Superchip, tra cui il superchip NVIDIA GB200 NVL4 annunciato di recente e il computer exascale a rack singolo NVIDIA GB200 NVL72.

La gamma di design NVIDIA MGX di Supermicro supporterà il superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4. Questo superchip prepara la strada al futuro dell’HPC e dell’AI convergenti e offre performance rivoluzionarie grazie a quattro GPU Blackwell connesse tramite NVIDIA NVLink™, unificate con due CPU Grace™ di NVIDIA tramite NVLink-C2C. Compatibile con i sistemi modulari MGX di NVIDIA raffreddati a liquido targati Supermicro, il superchip offre performance fino a 2 volte superiori, rispetto alla generazione precedente, per l’elaborazione scientifica, l’addestramento delle reti neurali grafiche (GNN) e le applicazioni di inferenza.

Il SuperCluster NVIDIA GB200 NVL72 abbinato alla completa soluzione con raffreddamento a liquido di Supermicro forma un supercomputer exascale a rack singolo dotato di software SuperCloud Composer (SCC), e garantisce complete funzionalità di monitoraggio e gestione per data center raffreddati a liquido. 72 GPU NVIDIA Blackwell e 36 CPU NVIDIA Grace sono tutte collegate tramite NVIDIA NVLink e NVLink Switch di quinta generazione, e operano di fatto come un’unica potente GPU dotata di un enorme pool di memoria HBM3e, consentendo una larghezza di banda di comunicazione GPU totale di 130 TB/s con bassa latenza.

Sistemi di elaborazione accelerata con NVIDIA H200 NVL

I sistemi di elaborazione accelerata PCIe 5U di Supermicro sono ora disponibili con NVIDIA H200 NVL, ideali per progetti di rack aziendali raffreddati ad aria e a basso consumo energetico che richiedono configurazioni flessibili, offrendo accelerazione per molti carichi di lavoro AI e HPC indipendentemente dalle dimensioni. Con un massimo di quattro GPU connesse tramite NVIDIA NVLink, una capacità di memoria 1,5 volte superiore e un incremento di larghezza di banda 1,2 volte con HBM3e, NVIDIA H200 NVL è in grado di ottimizzare gli LLM in poche ore, offrendo performance di inferenza LLM fino a 1,7 volte più veloci rispetto alla generazione precedente. NVIDIA H200 NVL include anche un abbonamento di cinque anni a NVIDIA AI Enterprise, una piattaforma software cloud nativa per lo sviluppo e l’implementazione dell’AI di produzione.

I sistemi di elaborazione accelerata PCIe X14 e H14 5U di Supermicro supportano fino a due sistemi NVIDIA H200 NVL a 4 vie tramite la tecnologia NVLink con un totale di 8 GPU per sistema, fornendo un’interconnessione GPU-GPU fino a 900GB/s con un pool combinato di 564GB di memoria HBM3e per dominio NVLink a 4 GPU. Il nuovo sistema di elaborazione accelerata PCIe è in grado di supportare fino a 10 GPU PCIe e ora include anche i più recenti processori Intel Xeon 6 o AMD EPYC serie 9005 per offrire opzioni flessibili e versatili per applicazioni HPC e AI.

Supermicro alla Supercomputing Conference 2024

Supermicro presenterà alla Supercomputing Conference un portafoglio completo di soluzioni per infrastrutture AI e HPC, tra cui i nostri server GPU raffreddati a liquido per SuperCluster AI.

Non perdete le sessioni di discussione organizzate presso il nostro stand, dove clienti, esperti e partner tecnologici di Supermicro presenteranno le ultime innovazioni nel campo della tecnologia dell’elaborazione.

Vi invitiamo a visitare Supermicro a SC24, stand n. 2531, Padiglione B.

