Supermicro innalza il livello di performance ed efficienza dell’AI edge

I nuovi server implementano un’AI più intelligente, veloce ed efficiente, dai data center all’edge, grazie all’intera gamma di processori Intel® Xeon® 6 che supportano oltre il 40% di ampiezza di banda di memoria in più e fino a 144 core CPU

SAN JOSE, California, e NORIMBERGA, Germania, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, lancia una ricca gamma di nuovi sistemi totalmente ottimizzati per carichi di lavoro dell’edge ed embedded. Molti di questi nuovi server compatti, basati sulla più recente famiglia di processori Intel Xeon 6 SoC (precedente nome in codice: Granite Rapids-D), consentono alle aziende di ottimizzare l’inferenza AI in tempo reale e supportano applicazioni più intelligenti in molti settori chiave.

“Con l’aumento della domanda di soluzioni AI edge, le aziende devono poter contare su sistemi estremamente affidabili e compatti, in grado di elaborare i dati all’edge in tempo reale”, ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. “In Supermicro progettiamo e distribuiamo la più ampia gamma di sistemi ottimizzati per le applicazioni del settore, dal data center all’edge più remoto. La nostra generazione più recente di server edge offre avanzate funzionalità AI per una maggiore efficienza e un processo decisionale più vicino al luogo in cui vengono generati i dati. Con un incremento fino a 2,5 volte del numero di core nell’edge e performance migliorate per watt e per core, questi nuovi sistemi Supermicro compatti sono totalmente ottimizzati per carichi di lavoro quali l’AI edge, telecomunicazioni, networking e CDN”.

I nuovi sistemi Supermicro della serie SYS-112D, dotati del SoC Intel Xeon 6 con P-core lanciato di recente, sono progettati per eseguire soluzioni AI edge performanti. Rispetto alle generazioni precedenti di sistemi, questi server offrono performance superiori, un miglior rapporto performance/watt e una maggiore larghezza di banda di memoria. I nuovi server inoltre includono l’accelerazione AI, la tecnologia Intel® QuickAssist con protocolli wireless, la tecnologia Intel vRAN Boost, l’acceleratore di streaming di dati (DSA) Intel® e molto altro ancora.

Il modello SYS-112D-36C-FN3P di Supermicro è dotato di SoC Intel Xeon 6 con 36 P-core, doppie porte QSFP28 da 100 GbE, fino a 512 GB di memoria DDR5 e uno slot PCIe 5.0 FHFL per una GPU o un’altra scheda aggiuntiva. In combinazione con le tecnologie Intel Media Acceleration e QuickAssist integrate, queste caratteristiche lo rendono il sistema ideale per carichi di lavoro di AI edge e multimediali; con una profondità dello chassis di soli 399 mm/15,7 pollici, e con l’accesso I/O frontale, è facilmente implementabile in ambienti con limiti di spazio, oppure integrato in sistemi di maggiori dimensioni. Il modello SYS-112D-42C-FN8P, un altro server basato sulla stessa piattaforma, offre una configurazione più ottimizzata per le telco, con 8 porte 25GbE, tecnologia GNSS e di sincronizzazione oraria integrata e un modello SoC Intel Xeon 6 dotato di Intel vRAN Boost. Grazie alla combinazione di queste caratteristiche, questa soluzione rappresenta una piattaforma completa per vari carichi di lavoro nella rete RAN.

Supermicro presenta anche due nuovi sistemi compatti, SYS-E201-14AR e SYS-E300-14AR, ottimizzati per l’IoT e l’inferenza AI per l’edge più remoto. Entrambi i sistemi sono dotati di processori Intel® CoreTM Ultra di 15a generazione (nome in codice: Arrow Lake) con un numero massimo di 24 core e un acceleratore AI NPU (Neural Processing Unit) integrati. Entrambi i sistemi dispongono di due porte di rete da 2,5 GbE e connettori per HDMI, schermi e USB, oltre a risultare ideali per i casi d’uso aziendali all’edge. Il modello SYS-E300 è anche espandibile, per includere un singolo slot PCIe 5.0 x16 che consente l’installazione di una scheda GPU PCIe per aumentare le performance del sistema in materia di applicazioni AI edge dedicate alla sicurezza e alla sorveglianza, alla vendita al dettaglio, all’assistenza sanitaria, alla produzione e altro ancora.

Nei data center edge, i sistemi AI edge di Supermicro ora possono integrare i processori Intel Xeon serie 6700/6500 dotati di P-core, lanciati di recente. Questo gruppo di processori è progettato per i data center aziendali nell’obiettivo di ottenere un solido equilibrio tra performance ed efficienza e offrire performance medie 1,4 volte superiori, rispetto alla generazione precedente, in un’ampia gamma di carichi di lavoro aziendali. La famiglia di prodotti 2U Edge AI di Supermicro, come il modello SYS-212B-FLN2T, combina il nuovo processore Intel con un numero massimo di 6 acceleratori GPU a larghezza singola in un fattore di forma I/O frontale, e di spessore compatto, implementabile nell’edge aziendale e anche negli ambienti telco con limitazioni di spazio.

Supermicro all’Embedded World

Per saperne di più su questi nuovi sistemi venite a trovare Supermicro allo stand 208, padiglione 1, dall’11 al 13 marzo.

