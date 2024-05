Supermicro presenta soluzioni ad alta densità, efficienti e a costi ottimizzati alimentate dai processori AMD EPYC™ serie 4004

Adnkronos

Il server 3U multi-nodo MicroCloud H13 e la famiglia di server mainstream 1U, 2U di Supermicro offrono processori e soluzioni AMD EPYC serie 4004 con prestazioni per watt ottimizzate, in grado di fornire opzioni di risparmio energetico per organizzazioni di hosting su cloud e PMI

SAN JOSE, California, 21 maggio 2024 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT complete per IA, cloud, storage e 5G/Edge, ha annunciato delle aggiunte alla generazione di server CPU H13 basati su AMD, ottimizzati per offrire un eccezionale equilibrio tra prestazioni ed efficienza e alimentati dai processori AMD EPYC serie 4004. Supermicro presenterà la sua nuova soluzione multinodo MicroCloud, che supporta fino a dieci nodi in un fattore di forma 3U. Questa opzione ad altissima densità è progettata per carichi di lavoro nativi del cloud.

“Supermicro continua a offrire soluzioni innovative per un’ampia gamma di applicazioni e con questa nuova soluzione, basata sul processore AMD EPYC 4004, possiamo soddisfare le esigenze dei fornitori di servizi on-premise o cloud che necessitano di una soluzione economicamente vantaggiosa con un fattore di forma compatto”, ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “In un unico rack, è possibile rendere disponibili 160 nodi singoli per applicazioni native del cloud, il che riduce la necessità di spazio e diminuisce il TCO del data center.”

Scopri di più sui server Supermicro con CPU AMD EPYC 4004

Supermicro è entusiasta di essere una delle prime aziende a commercializzare le CPU AMD EPYC 4004, che supportano un’ampia gamma di soluzioni, dai sistemi 1U, 2U e Tower al nuovo alloggiamento MicroCloud multinodo 3U. Con 10 server in soli 3U di spazio rack, i clienti possono aumentare la loro densità di elaborazione di oltre 3,3 volte rispetto ai server con montaggio su rack 1U standard del settore. Il nuovo server 3U fornisce densità senza precedenti e alimentazione e raffreddamento ottimizzati attraverso il collaudato design modulare di Supermicro, che supporta anche periferiche ad alte prestazioni tramite due schede aggiuntive PCIe 5.0 x8 o una GPU x16 a tutta altezza e larghezza. Questo sistema MicroCloud multinodo 3U offre un design salvaspazio e un basso consumo energetico ottimizzato per hosting web e dedicato, giochi su cloud e reti di distribuzione di contenuti.

I server di Supermicro, alimentati dalle CPU AMD EPYC 4004, forniscono la piattaforma server ideale per le piccole e medie imprese che desiderano espandersi verso nuove opportunità con un computer potente e un design compatto. I processori AMD EPYC™ 4004 estendono la consolidata architettura core “Zen4” ad alte prestazioni ed elevata efficienza in una gamma ampliata di nuovi progetti di sistemi server entry-level. Grazie al collaudato socket AM5 e ai 4-16 core di processore “Zen4” con capacità SMT (Simultaneous Multithreading) ed efficienza energetica, è possibile ottenere le prestazioni necessarie in progetti di sistemi efficienti dal punto di vista dei costi, permettendo l’implementazione con un supporto IT limitato in ambienti di elaborazione aziendale a bassa densità, come quelli medici, retail, telco e altri ambienti di tipo office.

“Supermicro continua a lavorare a stretto contatto con AMD per offrire le CPU di ultima generazione ai clienti in un’ampia gamma di mercati. I nostri processori AMD EPYC serie 4004 sono ideali per i server con montaggio su rack Supermicro e il nuovo e innovativo MicroCloud. I clienti possono ottenere un’enorme densità per rack con i nuovi processori e i fattori di forma di Supermicro progettati per ambienti nativi del cloud e scalabili. Ci auguriamo di ottenere un successo costante con l’introduzione di nuove soluzioni sul mercato”, ha affermato John Morris, vicepresidente aziendale, Enterprise and HPC Business Group, AMD.

Questi sistemi server sono progettati per attrarre le piccole e medie imprese, i clienti con server di dipartimenti e filiali e i fornitori di servizi IT ospitati. Basato sulla sua convincente combinazione di convenienza, prestazioni e facilità di gestione. I processori AMD EPYC serie 4004 sono progettati per offrire elevate prestazioni per carichi di lavoro su server generici in un pacchetto ottimizzato a socket singolo.

I seguenti sistemi contengono il processore AMD EPYC™ serie 4004:

MicroCloud 10 nodi: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

MicroCloud 8 nodi: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h8tnr

Mainstream, 1U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Mainstream, 2U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Server tower: https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di supporto. La competenza di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dell’alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l’innovazione di prossima generazione, dal cloud all’edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

