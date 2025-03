Supermicro presenta un nuovo server di storage petascale all-flash che utilizza la CPU Superchip NVIDIA Grace per carichi di lavoro di storage AI definiti dal software a performance elevate

Adnkronos

Il nuovo sistema combina l’efficienza energetica della CPU NVIDIA con l’architettura petascale di Supermicro

SAN JOSE, California, 19 marzo 2025 /PRNewswire/ — Conferenza GTC 2025 –Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI, cloud, storage e 5G/edge, ha annunciato un nuovo server di storage ottimizzato per carichi di lavoro di storage definiti dal software a performance elevate. Questo server di storage, il primo della sua categoria, prodotto da un importante fornitore di livello 1, sfrutta l’esperienza di progettazione di sistemi di Supermicro per creare un server di storage ad alta densità per carichi di lavoro definiti dal software, tipici della formazione e dell’inferenza per AI e ML, analisi e i carichi di lavoro dello storage aziendale. Supermicro ha collaborato a stretto contatto con NVIDIA e WEKA per consentire ai clienti di creare sistemi di storage performanti e all’insegna dell’efficienza energetica per le loro fabbriche di AI.

“Il server petascale di Supermicro che integra la CPU Superchip NVIDIA Grace evidenzia l’attenzione di Supermicro verso l’innovazione e la scelta per i clienti”, ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. “Abbiamo sviluppato questo server di storage petascale integrando la CPU NVIDIA Grace con 144 core Arm Neoverse V2, che consente I/O performanti per carichi di lavoro di storage definiti dal software. Abbiamo dimostrato che il sistema è in grado di sfruttare appieno la larghezza di banda SSD con performance PCIe Gen5 a scalabilità lineare. Supermicro continua a lanciare sul mercato le soluzioni di storage più avanzate e ottimizzate disponibili”.

Per maggiori informazioni sul nuovo server di storage con CPU Grace visitate la pagina www.supermicro.com/en/products/petascale-grace-storage.

Utilizzando la strategia di progettazione del sistema Building Block Solutions® di Supermicro, il sistema di storage ARS-121L-NE316R 1U incorpora un’architettura simmetrica perfetta per scalare i carichi di lavoro AI. Il server di storage petascale di Supermicro che integra la CPU Superchip NVIDIA Grace a ridotto consumo energetico supporta 16 unità EDSFF PCIe Gen5 E3.S NVMe hot-swap, consentendo una capacità raw di 983TB con SSD da 61,44TB; un rack contenente 40 sistemi fornisce 39,3PB di capacità di storage raw.

“Abbiamo collaborato a stretto contatto con NVIDIA Grace per sviluppare e testare il server di storage targato Supermicro, per offrire ai fornitori di software di storage una gamma di opzioni hardware per soddisfare i requisiti di applicazioni diverse”, ha affermato Rob Davis, vicepresidente della tecnologia di rete di storage presso NVIDIA. “Questo nuovo server di storage consente ai clienti di sfruttare le innovazioni di NVIDIA, sia nelle CPU che nelle DPU, per accelerare i protocolli di rete, come GPUDirect Storage, consumando meno energia rispetto ai server x86 comparabili”.

Supermicro collabora con WEKA, azienda leader nel software di storage a performance elevate per i carichi di lavoro AI, HPC e la gestione dei dati aziendali. La combinazione di 144 core Arm, della memoria LPDDR5X da 960GB integrata sulla piattaforma CPU e della capacità di supportare due SuperNIC NVIDIA BlueField-3 o ConnectX-8 consentirà di sfruttare appieno tutte le performance dell’architettura zero-copy della piattaforma dati WEKA®. Il risultato saranno performance massime con un consumo energetico inferiore rispetto ai sistemi basati su x86.

“WEKA è orgogliosa di collaborare con Supermicro e NVIDIA per creare una soluzione performante e ottimizzata per la formazione, l’analisi e l’inferenza in ambito AI e ML aziendale”, ha dichiarato Nilesh Patel, direttore prodotti di WEKA. “I test iniziali del software WEKA Data Platform eseguito sul server di storage petascale di Supermicro con il cluster pre-produzione basato sulla CPU NVIDIA Grace dimostrano un aumento notevole delle performance e dell’efficienza energetica”.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di storage Supermicro per l’AI visitate la pagina: https://www.supermicro.com/en/products/storage.

Supermicro al GTC 2025

Supermicro e NVIDIA presenteranno più dettagliatamente il nuovo server di storage petascale basato sulla CPU Grace all’evento NVIDIA GTC di San Jose, che aprirà i battenti il 17 marzo, in una sessione On-Demand (S74296).

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e IT per il 5G telco/edge. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. L’esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentazione e chassis supporta ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo l’innovazione di prossima generazione dal cloud all’edge per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.