Sviluppare il potenziale dell’ospitalità : Sommet Education Business Solutions rivoluziona i modelli di sviluppo del talento

Adnkronos

LOSANNA, Svizzera, 11 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Con i rapidi avanzamenti tecnologici che stanno ridisegnando le industrie, il World Economic Forum’s Future of Jobs Report 2024 prevede che il 44% delle competenze fondamentali dovrà evolversi entro il 2028. Questo cambiamento sottolinea l’importanza crescente dell’apprendimento continuo. Secondo il rapporto di LinkedIn Learning 2024, il 79% dei professionisti considera oggi l’apprendimento continuo, essenziale per la crescita professionale, rispetto al 64% del 2020. Nel settore dell’ospitalità, un’indagine di Sommet Education condotta in Europa ha rivelato che il 30% dei giovani professionisti dà priorità alla crescita personale, mentre il 29% considera lo sviluppo professionale come elemento chiave per la propria carriera.

Per rispondere a queste tendenze, Sommet Education, leader globale nell’educazione e nella formazione nell’ambito dell’ospitalità, del lusso e della gastronomia, ha lanciato Sommet Education Business Solutions. Questa iniziativa offre soluzioni personalizzate di formazione e sviluppo della leadership, attingendo all’esperienza di istituzioni di fama mondiale come Glion Institute of Higher Education, Les Roches, École Ducasse, Indian School of Hospitality e Invictus Education. Queste soluzioni sono progettate per sviluppare il potenziale dei talenti interni, sfruttando le competenze di oltre 300 educatori, chef campioni del mondo e leader del settore esperti.

Benoît-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education, ha sottolineato: “Sfruttare le nostre istituzioni educative di livello mondiale per migliorare i modelli di sviluppo del talento aziendale è una strategia evolutiva. Integrando l’apprendimento fondamentale con quello continuo, offriamo una soluzione olistica che consente alle aziende e ai loro team di prosperare in un panorama industriale in continua evoluzione.”

A dimostrazione dell’impatto di questo approccio, il leader dell’ospitalità di lusso Mandarin Oriental ha collaborato con Sommet Education. La loro collaborazione si concentra sul miglioramento dell’esperienza di apprendimento degli studenti, sul supporto alle comunità svantaggiate e sull’empowerment dei dipendenti attraverso soluzioni formative su misura.

Laurent Kleitman, CEO di Mandarin Oriental, ha condiviso: “La prossima generazione di talenti è una forza vitale per plasmare il futuro dell’ospitalità di lusso. Portano nuove prospettive, stabiliscono nuovi standard e contribuiscono all’evoluzione continua dello straordinario servizio di Mandarin Oriental. Aggiungono nuova profondità alla storia del nostro marchio. La nostra collaborazione con Sommet Education è rivolta a dare potere ai futuri leader dell’ospitalità attraverso un’educazione mirata, una formazione immersiva e una stretta partnership con le scuole sotto l’ombrello di Sommet Education.”

Le esperienze di formazione di Sommet Education includono:

Avendo collaborato con organizzazioni come Accor e il Ministero del Turismo dell’Arabia Saudita, le soluzioni di Sommet Education hanno dimostrato un valore strategico, migliorando le capacità della forza lavoro e favorendo la crescita del settore.

A guidare questa iniziativa ci sono Adrian Artimov, Vice President of Enrolment, Daniela Cassini, Global Head of Business Solutions, e Florent Varanne, Head of Development. Insieme, mirano a colmare le lacune di talento, promuovere una crescita sostenibile e ridefinire lo sviluppo professionale attraverso strategie innovative, emotivamente intelligenti e orientate ai risultati.

Per maggiori informazioni:

https://www.sommet-education.com/business-solutionshttps://www.linkedin.com/company/sommet-education-business-solutionsContatto: business.solutions@sommet-education.com

media@sommet-education.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2616483/Sommet_Education.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2616484/Sommet_Education_1.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2616485/Sommet_Education_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg