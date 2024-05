Sweetch Energy ottimizzerà la propria esclusiva tecnologia di generazione di energia elettrica a zero emissioni di carbonio utilizzando la piattaforma di controllo dei processi chiavi in mano di Rockwell Automation

Adnkronos

La startup francese nel settore delle energie rinnovabili sfrutterà la propria competenza di dominio e la presenza globale per espandere per la prima volta la sua tecnologia di generazione di energia osmotica

PARIGI, 14 maggio 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e di trasformazione digitale, ha annunciato oggi che supporterà l’automazione dell’esclusiva tecnologia di generazione di energia di Sweetch Energy attraverso l’implementazione di un sistema di controllo di processo e di visualizzazione delle operazioni in remoto.

Il primo impianto osmotico dimostratore di Sweetch Energy è attualmente in costruzione e sarà presto operativo presso la chiusa Barcarin a Port Saint Louis du Rhone, in Francia. L’azienda prevede di installare diverse stazioni osmotiche alla foce del Rodano per sfruttare l’energia osmotica naturale. Queste stazioni rappresenteranno una capacità fino a 500 MW al giorno di produzione di energia elettrica a zero emissioni di carbonio in grado di rifornire oltre 1,5 milioni di persone, pari alla popolazione di città come Marsiglia e dintorni, Barcellona, Amsterdam o Montreal.

“Sweetch Energy rispecchia il nostro profondo impegno a favore della sostenibilità e dello sviluppo di tecnologie abilitanti”, ha affermato Eric Chalengeas, Regional Vice President, South Region di Rockwell Automation. “Siamo lieti che le nostre soluzioni di processo, la tecnologia di visualizzazione e la nostra competenza di settore vengano impiegate per un progetto così affascinante. Oltre ad aiutare Sweetch Energy a espandere e migliorare la sua tecnologia, la nostra presenza globale contribuirà a farle raggiungere altre regioni, dove possiamo continuare a offrire un servizio e un supporto globali completi.”

L’energia osmotica è generata naturalmente dalla differenza di salinità tra l’acqua dolce e l’acqua di mare. La tecnologia INOD® (diffusione ionica nano osmotica) sviluppata da Sweetch Energy è la prima tecnologia di questo tipo ad essere commercializzata su scala industriale.

Realizzati con materiali ecologici di origine biologica i generatori osmotici che utilizzano questa tecnologia possono essere posizionati presso qualsiasi estuario o delta. L’acqua è l’unico elemento in entrata nel processo e viene completamente restituita alla foce del fiume, senza generazione alcuna di rifiuti chimici o sostanze inquinanti. E, a differenza di altre fonti rinnovabili, non dipende dalle condizioni metereologiche e può produrre energia in maniera continuativa. La tecnologia può anche essere incorporata in strutture rispettose del territorio compatibili, nascosta o addirittura installata sottoterra.

Le tecnologie Rockwell verranno utilizzate per automatizzare, controllare e monitorare il sistema, nonché per ottimizzare il processo e l’efficienza della generazione di energia. Anche la tecnologia da implementare nell’impianto pilota è altamente scalabile, e consentirà a Sweetch Energy di creare soluzioni di controllo di processo standardizzate, modulari, con supporto globale per installazioni di qualsiasi dimensione e in qualsiasi luogo.

Nicolas Heuzé, cofondatore e CEO di Sweetch Energy, spiega: “La nostra tecnologia INOD® sta facendo fronte alla sfida di produrre elettricità pulita, a prezzi competitivi e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie a INOD®, l’energia osmotica diventerà una componente principale del mix energetico globale. L’esperienza di Rockwell Automation nel controllo di processo, nella sostenibilità e la sua portata globale lo rendono un partner eccezionale per Sweetch Energy, mentre avviamo il lancio internazionale delle nostre attività quest’estate, partendo dagli Stati Uniti.”

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nei settori dell’automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitare www.rockwellautomation.com.

Informazioni su Sweetch Energy

Fondata nel 2015 e con sede a Rennes e circa 50 dipendenti, Sweetch Energy è un attore nel settore delle energie rinnovabili specializzato nell’energia osmotica, impegnato per un mondo a zero emissioni di carbonio. La sua tecnologia INOD® consente la produzione di elettricità pulita e competitiva dall’acqua salata, una fonte di energia permanente e abbondante, fino ad oggi non sfruttata. Spinto dalla determinazione di ampliare le frontiere dell’energia rinnovabile, il suo team multiculturale altamente qualificato combina competenza scientifica e visione industriale. Sweetch Energy gode del sostegno di numerose rinomate istituzioni europee e francesi. È sostenuta finanziariamente da investitori industriali, deeptech e cleantech (Crédit Mutuel Impact, EDF, Compagnie Nationale du Rhône , Go Capital, Demeter Investment Managers, Future Positive Capital), nonché da BPI, Ademe e European Innovation Council. Collabora inoltre a stretto contatto con gli istituti di ricerca francesi, in particolare con le équipe del professor Lydéric Bocquet (CNRS, ENS). Sweetch Energy ha ricevuto numerosi premi nel 2023, tra cui il Gran Premio internazionale dell’Hello Tomorrow Global Challenge.

