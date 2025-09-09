Tabacco, de Petris (Bat Italia): “Con 16 linee a Trieste superati obiettivi piano industriale”

Adnkronos

Trieste, 9 set. “Siamo passati da quattro linee produttive del Modern Oral, sacchetti di nicotina ad uso orale, a 16 linee produttive del tabacco riscaldato e prodotti Herbal. Siamo andati oltre a quello che era il piano iniziale di dodici linee produttive. Stiamo parlando del prodotto innovativamente più tecnologico che abbiamo in Bat a livello globale che ha guidato la crescita delle nuove categorie in Italia e su cui investiremo e cresceremo tantissimo negli anni a venire”. Così Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di Bat Italia, intervenendo, oggi a Trieste, all’inaugurazione della prima di 16 linee produttive nell’A Better Tomorrow Innovation Hub della multinazionale.

“In Italia abbiamo creato un unicum a livello globale di partecipazione pubblico-privato – evidenzia de Petris – Generalmente quello che Bat fa è identificare il green field, costruire la factory e poi produrre. Qui invece abbiamo una collaborazione fortissima con Interporto e abbiamo costruito questo Innovation hub in tempi incredibili, 18 mesi”.