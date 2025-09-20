Tajani: “Ragazzi, battetevi per quello in cui credete e avrete già vinto”

Adnkronos

Roma, 19 set. “Oggi siamo qui di fronte alle future classi dirigenti del nostro Paese. Noi politici del presente non dobbiamo deludervi. Tocca a noi politici creare i giusti canali per cui possiate partecipare alla vita pubblica del Paese, anche se al Governo abbiamo fatto tanto per i giovani. Penso alle garanzie per case giovani coppie, agli aiuti alle giovani mamme che hanno da 2 figli in su, includendo sia per i dipendenti che partite Iva. Continueremo a lavorare per favorire le start-up e faremo di più per aiutare giovani volenterosi con piccole e medie imprese”. Lo afferma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”.