Tangenti: Cassazione conferma sentenza fratelli Rocca e San Faustin

Adnkronos

Milano, 28 mag. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la sentenza del tribunale di Milano del 26 maggio 2022 nei confronti di Roberto Bonatti, dei fratelli Gianfelice e Paolo Rocca e della società San Faustin riguardo a episodi di presunta corruzione, negli anni 2009-2013, che avrebbe riguardato la società brasiliana Confab e alcuni funzionari di Petrobrás.

I giudici della settima sezione penale del tribunale meneghino avevano stabilito il “non doversi procedere” nei confronti dei tre imputati e della società “perché l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di giurisdizione dello Stato italiano”.