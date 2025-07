Taranto: trovato cadavere in mare, potrebbe essere uno dei 4 pescatori dispersi

Adnkronos

Taranto, 30 giu. – Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare dalla Guardia Costiera in una zona centrale del golfo di Taranto a 11 miglia circa da Capo San Vito da una parte (quella est) e a 14 miglia da Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera (a ovest). Potrebbe essere quello di uno dei 4 pescatori partiti dal capoluogo jonico ieri mattina dal molo Santa Lucia a bordo di un cabinato di circa 7 metri e dispersi quasi certamente a causa del forte vento. Il cadavere è stato recuperato e adesso dovrà essere identificato. Continuano intanto le ricerche della Guardia costiera, che coordina le operazioni, e delle altre forze dell’ordine per individuare il cabinato e soprattutto i dispersi.

