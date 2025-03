Taranto, Vadalà: “Sviluppo e sostenibilità al centro del Tef 2025”

Adnkronos

Roma, 12 mar. “La terza edizione del Taranto Eco Forum è importante perché significa aver centrato le esigenze e l’obiettivo. Il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava ha delineato tutto quello che il governo sta operando, che non è solo ambiente, ma è sviluppo e sostenibilità. Sono i temi che sono stati messi al centro dell’agenda e quindi la possibilità di svilupparli in questo laboratorio che è Taranto, che già ci ha visto nei precedenti anni, è sicuramente un fattore importante”. Così Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per le bonifiche, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione del Tef 25 – Taranto Eco Forum, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio a Roma.