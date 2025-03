TCL SunPower Global, una nuova realtà per ridefinire il concetto di stili di vita sostenibili nel 2025

Adnkronos

LIONE, Francia, 31 marzo 2025 /PRNewswire/ — TCL SunPower Global, una nuova business unit all’interno del Gruppo TCL, ha annunciato oggi l’inizio delle sue operazioni commerciali come fornitore leader di soluzioni energetiche innovative.

Con una solida esperienza di quarant’anni nello sviluppo di soluzioni solari avanzate, TCL SunPower Global si impegna a portare sul mercato tecnologie all’avanguardia. Questa promessa va oltre la fornitura di prodotti, in quanto TCL SunPower Global intende anche diversificare il suo ecosistema, includendo soluzioni residenziali complete, per soddisfare le esigenze più diverse. Contemporaneamente, TCL SunPower Global comprende anche il valore della sua rete dedicata di installatori partner SunPower e, per rafforzare questo componente cruciale, sta investendo in servizi premium aggiuntivi. Questo approccio completo sottolinea l’impegno verso l’innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente.

“L’alba di una nuova era che porta con sé nuovi modelli di vita e consumo più intelligenti e sostenibili è ormai alle porte. Unendo l’esperienza di TCL nell’elettronica di consumo, le sue capacità produttive e la forza della catena di approvvigionamento con i 40 anni di esperienza di SunPower nell’innovare tecnologie solari, TCL SunPower Global è pronta a rivoluzionare il mercato delle soluzioni energetiche per i proprietari di case, le aziende e le centrali elettriche”, ha commentato Steven Zhang, General Manager. “Oggi non annunciamo solo una nuova business unit. Stiamo entrando in un nuovo paradigma che armonizza tecnologia e sostenibilità attraverso un ecosistema intelligente di prodotti e servizi innovativi.”

Operante nella regione EMEA, TCL SunPower Global è pronta a portare un’ondata di innovazione nel settore, stabilendo standard elevatissimi nel mercato solare.

“L’industria solare è in una fase dinamica, adattandosi alle esigenze di un panorama globale in rapida evoluzione. Data questa situazione, siamo sicuri che la nostra nuova struttura organizzativa, più agile, sfruttando l’amato marchio SunPower, ci posiziona all’avanguardia del settore”, ha dichiarato Vincent Maurice, Vice Presidente Vendite. “Siamo pronti a fornire la nostra rete di installatori e distributori partner con le nostre rivoluzionarie soluzioni energetiche ad alta efficienza mirate a rivoluzionare le case e gli stili di vita contemporanei. Unendo le capacità del Gruppo TCL con la tecnologia e la reputazione di SunPower in Europa, TCL SunPower Global sarà in grado di fornire una gamma più ampia di soluzioni competitive ai clienti europei.”

TCL SunPower Global fornirà soluzioni energetiche a marchio SunPower e prodotti a marchio TCL Solar, insieme a una vasta gamma di servizi. Queste offerte permetteranno ai proprietari di case, alle aziende e alle centrali solari di controllare in modo efficiente il loro consumo energetico e ottimizzare l’uso della loro energia pulita autoprodotta.

Scopri come l’offerta SunPower e TCL Solar possono contribuire a un futuro più rispettoso dell’ambiente, tecnologicamente avanzato e sostenibile, visita https://sunpower.global

TCL SunPower Global

TCL SunPower Global, business unit del Gruppo TCL, è una realtà all’avanguardia nella fornitura di soluzioni energetiche. Come marchio scelto da milioni di proprietari di case, aziende e produttori di energia in tutto il mondo, siamo impegnati a promuovere un futuro sostenibile e connesso, e a trasformare il modo in cui il nostro mondo è alimentato. Grazie ai nostri 40 anni di esperienza nel solare, stiamo accelerando la transizione verso un’energia pulita e rinnovabile, garantendo un domani più luminoso per tutti e tutte. Per saperne di più: https://sunpower.global e LinkedIn.

Contatto Stampa: Anna Valeria Porta, anna.porta@sunpowerglobal.com, +39 345 7706205

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ygyZLRSjZ0A