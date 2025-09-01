Terremoto ai Campi Flegrei, serie di scosse: la più forte di magnitudo 4

Adnkronos

Terremoto ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. Una serie di scosse è stata registrata da mezzanotte: poi questa mattina la più forte, di magnitudo 4.0, alle 4.55.

A quanto si apprende dal Dipartimento della Protezione civile è quest’ultima scossa è stata nettamente avvertita ma al momento, dopo le prime verifiche, non risulterebbero danni.

I centri più vicini sono stati sempre Pozzuoli e Bacoli, e a seguire Quarto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA