Terremoto, Lollobrigida: “Corretta gestione bosco contrasta il dissesto idrogeologico”

Roma, 20 mar. – “L’utilizzo della filiera del legno” in un’ottica di “corretta gestione, e non di abbandono, del bosco, permette di contrastare il dissesto idrogeologico e di creare economia”. Sono le parole di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, all’incontro organizzato presso la sede del Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, e dedicato alla presentazione delle iniziative volte a favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia nel cantiere edile più grande d’Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell’Appennino centrale.