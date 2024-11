Terrorismo: indagati al soldo di 007 russi per foto di caserme e spionaggio imprenditori

Adnkronos

Milano, 20 nov. Foto anche di obiettivi sensibili, come le caserme, e il dossieraggio di alcuni imprenditori specializzati nel settore tecnologico, oltre che una mappatura di città come Milano e Roma e delle ‘zone grigie’ – ossia non coperte da telecamere – da ‘coprire’ con un sistema di deep cam installate su taxi (progetto quest’ultimo apparentemente in fase embroniale). E’ questo, da quanto emerge nell’indagine della procura di Milano, che ha portato a indagare due imprenditori brianzoli per corruzione del cittadino da parte dello straniero aggravata dalla finalità di terrorismo ed eversione, l’obiettivo di alcuni esponenti dell’intelligence russa (non meglio identificata).