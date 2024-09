Terzo settore, Fiocchi (Notariato): “Mission è formare e informare su lascito solidale”

Adnkronos

Roma, 11 set. “Oggi siamo qui per testimoniare l’impegno di tutte le associazioni del Terzo Settore e del Notariato in un contesto, quello della solidarietà, che è diventato sempre più importante. Dalla ricerca emergono risultati veramente sorprendenti circa i valori che oggi contano veramente, come l’onestà e il rispetto. Il notariato da sempre sostiene il Comitato del Testamento solidale, ed è l’unico ordine professionale che risulta tra i fondatori perché con il nostro supporto, con la nostra formazione e informazione vogliamo portare ai cittadini italiani la cultura del Testamento, in primis, e del Testamento solidale come supporto per lasciare un mondo migliore. Questa è la nostra mission”. Lo ha detto Flavia Fiocchi, Consigliere Nazionale del Notariato con delega al Notariato per il sociale nell’ambito dell’evento “Lascito Solidale – Un ponte tra passato e futuro” organizzato dal Comitato Testamento Solidale, con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, in occasione della Giornata internazionale del Lascito Solidale.

