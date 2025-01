Tim: tribunale Milano, ‘ricorso Vivendi inammissibile’**

Adnkronos

Milano, 14 gen. – “Le domande di Vivendi sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire e difetto di legittimazione ad agire”. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano sezione XV civile specializzata in materia di impresa nella sentenza con cui è stata decisa la causa promossa da Vivendi nei confronti di Tim con oggetto “la declaratoria di invalidità della delibera del Cda di TIM del 5 novembre 2023 di approvazione dell’offerta per la cessione della rete fissa presentata da Kkr”.