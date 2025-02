Tineco lancia la lavapavimenti Floor One S7 Stretch Ultra

Adnkronos

– Prestazioni avanzate e innovazione per una pulizia senza compromessi

Il nuovo design DualBlock Anti-tangle

Il nuovo design DualBlock Anti-Tangle rappresenta una rivoluzione per chi deve affrontare il problema di capelli e peli di animali. Grazie all’innovativo pettine frontale, che intercetta e blocca i grovigli già al momento dell’aspirazione, questa lavapavimenti rimuove capelli e sporco con estrema efficacia. La sua struttura lineare assicura una pressione uniforme sul pavimento, facilitando la raccolta di residui e acqua sporca, con un risultato di superfici perfettamente pulite e senza aloni.

Autopulizia e auto asciugatura

Tra le innovazioni più rilevanti spicca il sistema di autopulizia MHCBS, che mantiene il rullo costantemente pulito, assicurando pavimenti sempre impeccabili, senza segni né residui. Inoltre, la temperatura di autolavaggio e autoasciugatura è stata incrementata dai precedenti 70°C agli attuali 85°C, offrendo una pulizia ancora più profonda in soli 2 minuti e un’asciugatura rapida in appena 5 minuti. Questo non solo accelera il processo, ma previene anche la formazione di cattivi odori e la proliferazione batterica.

Maggiore autonomia e massima flessibilità

Il FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra offre finoa 50 minuti di autonomia, permettendo di pulire ampie superfici senza interruzioni. Inoltre, il serbatoio dell’acqua pulita è stato potenziato, passando a 1 litro di capacità, riducendo la necessità di ricariche frequenti e ottimizzando la praticità d’uso.

Tra le altre caratteristiche distintive, il FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra è dotato della tecnologia HyperStretch, il dispositivo è in grado di inclinarsi fino a 180° senza compromettere la potenza di aspirazione, permettendo una facile manovrabilità sotto i mobili e raggiungendo spazi angusti, dove polvere e briciole sono solite nascondersi.

Design ottimizzato e sistema di separazione avanzato

Tineco FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra ha un design rinnovato: il serbatoio dell’acqua pulita è posizionato sopra la spazzola, e ha un’altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale.

Prezzi e disponibilità

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

