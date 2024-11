Tlc, Musumeci: “Danno a cavi nel Baltico? origine incerta, Marina tutela infrastrutture”

Adnkronos

Roma, 19 nov. -“Non è ancora certa la responsabilità” del danneggiamento dei cavi di telecomunicazione nel Mare Baltico, ma è una vicenda che testimonia il ruolo strategico delle comunicazioni e degli scambi marittimi. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, a margine del secondo Forum Space&Blue, sottolinea la necessità di tutelare questi scambi – di merci come di dati – ricordando che “non è vero che la circolazione del mare sia scontata per sempre e ovunque, lo abbiamo capito proprio negli ultimi mesi”.